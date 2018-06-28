Правительство утвердило сроки хранения данных по «пакету Яровой»

Правительство РФ определило срок, в течение которого
интернет-компании обязаны хранить трафик пользователей по «пакету Яровой».
Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале нормативно-правовой информации, интернет-сервисы обязаны хранить данные с 1 июля в течение полугода.
Отмечается, что это касается хранения всей информации, которая передается пользователями в Интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.
Напомним, в пакете антитеррористических законов, авторами которого стали сенатор Виктор Озеров и депутат Ирина Яровая, говорится об обязанности операторов связи, а также интернет-компаний хранить информацию о фактах разговоров и переписки пользователей и их содержании, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.
Отмечается, что это касается хранения всей информации, которая передается пользователями в Интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.
Напомним, в пакете антитеррористических законов, авторами которого стали сенатор Виктор Озеров и депутат Ирина Яровая, говорится об обязанности операторов связи, а также интернет-компаний хранить информацию о фактах разговоров и переписки пользователей и их содержании, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.
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