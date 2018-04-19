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    Утверждены правила хранения данных по «пакету Яровой»

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    Утверждены правила хранения данных по «пакету Яровой»

    Утверждены правила хранения данных по «пакету Яровой»

    Российское правительство утвердило правила хранения данных по так называемому пакету Яровой.

    Положения документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, вступают в силу с 1 июля 2018 года.

    Документ устанавливает правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей, голосовых данных, изображений, звуков, видео- и аудиосообщений.

    Постановление, в частности, предусматривает, что операторы обязаны начать хранение информации за 30 суток с 1 октября 2018 года, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

    Напомним, в пакете антитеррористических законов, авторами которого стали сенатор Виктор Озеров и депутат Ирина Яровая, говорится об обязанности операторов связи, а также интернет-компаний хранить информацию о фактах разговоров и переписки пользователей и их содержании, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее операторы не исключали, что из-за новых правил тарифы на сотовую связь могут возрасти в два-три раза.
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