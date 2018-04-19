Утверждены правила хранения данных по «пакету Яровой»

Российское правительство утвердило правила хранения данных по так называемому пакету Яровой.
Положения документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, вступают в силу с 1 июля 2018 года.
Документ устанавливает правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей, голосовых данных, изображений, звуков, видео- и аудиосообщений.
Постановление, в частности, предусматривает, что операторы обязаны начать хранение информации за 30 суток с 1 октября 2018 года, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
Напомним, в пакете антитеррористических законов, авторами которого стали сенатор Виктор Озеров и депутат Ирина Яровая, говорится об обязанности операторов связи, а также интернет-компаний хранить информацию о фактах разговоров и переписки пользователей и их содержании, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее операторы не исключали, что из-за новых правил тарифы на сотовую связь могут возрасти в два-три раза.
Документ устанавливает правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей, голосовых данных, изображений, звуков, видео- и аудиосообщений.
Постановление, в частности, предусматривает, что операторы обязаны начать хранение информации за 30 суток с 1 октября 2018 года, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
Напомним, в пакете антитеррористических законов, авторами которого стали сенатор Виктор Озеров и депутат Ирина Яровая, говорится об обязанности операторов связи, а также интернет-компаний хранить информацию о фактах разговоров и переписки пользователей и их содержании, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее операторы не исключали, что из-за новых правил тарифы на сотовую связь могут возрасти в два-три раза.
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