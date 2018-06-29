Банки с 1 июля начинают сбор биометрических данных клиентов

С 1 июля россияне смогут опробовать в банках новый сервис — Единую биометрическую систему. Для этого нужно позволить себя сфотографировать и записать голос. После этого для, например, срочного перевода денег в банк уже можно будет не идти.
Сбор биометрических данных банки начнут с 1 июля. Схема такая: клиент единожды приходит в отделение, где его фотографируют и записывают голос.
После этого определять его личность можно будет дистанционно, как и совершать операции — получать кредиты, открывать и закрывать вклады, покупать ценные бумаги. Данные будут доступны всем банкам.
Для начала новая услуга будет доступна в 20 банках, потом планируется, что к ней подключатся остальные. Оператор системы — «Ростелеком», и за каждое обращение банк должен будет перечислять ему 200 рублей.
В «Сбербанке» считают, что с развитием цифровых услуг новая функция станет популярна у молодежи, но в ближайшие год-два особой востребованности не ждут.
После этого определять его личность можно будет дистанционно, как и совершать операции — получать кредиты, открывать и закрывать вклады, покупать ценные бумаги. Данные будут доступны всем банкам.
Для начала новая услуга будет доступна в 20 банках, потом планируется, что к ней подключатся остальные. Оператор системы — «Ростелеком», и за каждое обращение банк должен будет перечислять ему 200 рублей.
В «Сбербанке» считают, что с развитием цифровых услуг новая функция станет популярна у молодежи, но в ближайшие год-два особой востребованности не ждут.
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