Вспомнить все: как живут герои самых громких репортажей «Центрального телевидения»

Специально для последнего в этом сезоне выпуска «Центрального телевидения» репортеры программы подготовили продолжение самых ярких, трагичных и удивительных историй года, за героями которых мы вам обещали присматривать и обязательно рассказать, если в их жизни
что-то изменится.
Даже у видавших виды криминальных репортеров не укладывалась в голове история 25-летней Риты Грачёвой. Муж вывез ее в лес и стал рубить палец за пальцем, сначала на правой руке, потом на левой, пытаясь добиться признания в измене. Муж за решеткой, Рита в больнице. Самые страшные слова он бросил истерзанной любимой жене у дверей травмпункта: «Теперь ты всегда будешь только моя».
Рита Грачёва: «У меня очень болела рука, особенно фантомные боли, когда руки нет, а чешутся пальцы».
В Германии Рите Грачёвой сделали протез. За новую мамину руку любят держаться ее малыши, им сказали, что мама попала в аварию. Рита учится жить с новыми руками — застегивать пуговицы, завязывать шнурки, хочет заниматься любимым делом, растить детей и путешествовать.
Рита Грачёва: «Еще несколько операций — и обязательно пойду работать, я ведь профессиональный рекламщик. В любых отношениях виноваты двое. Более сильный человек может искать в себе вину, а слабый, наверное, хочет причинить боль другому».
Шестилетнему москвичу Яше, внуку Татьяны Борисовны, повезло просто чудом. Год назад мать мальчика перестала выходить на связь, а самого Яшу родные не видели уже несколько месяцев. Вскоре выяснилось, что женщина была активной участницей секс-тренингов, которые организовывал Сергей Кириенко. Обязательным для адептов условием было полное, тотальное подчинение Кириенко, который заставлял своих последователей сниматься в порно, участвовать в оргиях. Невольным наблюдателем этих тренингов мог быть ребенок. К счастью, вскоре оперативники и следователи нашли мальчика. Яша Зиборов находился на территории Белоруссии.
Татьяна Борисовна, бабушка Яши: «Мне судьба его матери неизвестна. Некоторые родители сами привели, как и моя (дочь — ред.). Они сами привели своих детей туда. Первые месяцы ужасно даже вспоминать. Ругался, плевался, дрался, ребенок неадекватный был».
Сегодня у Яши много друзей, он играет в шахматы, танцует и учит английский.
Россиянин Тамерлан Мусаев перешел границу, чтобы воссоединиться с любимым котом. Он месяц отсидел в шведской тюрьме за незаконное пересечение границы, потом странствовал по Европе и в конце концов осел в Нидерландах в лагере беженцев. Кота выписал из Швеции по почте, доставили чуть ли не на попутном велосипеде специальной бандеролью.
Тамерлан Мусаев: «Я ей туда пальцы сую, она их нюхает. Как она стала орать, она хотела наброситься на меня. Я рад, что хочет, пусть делает».
Но разочарование и гнев в Тамерлане вызвали кошачьи документы: настоящий шведский паспорт с фотографией, годом рождения и указанной половой принадлежностью. Нерадивые шведы, содержавшие животное в кэтхаусе, переквалифицировали его стерилизованную кошку Гусю в похотливого кота Гусю.
Подробности — в видеоматериале.
Рита Грачёва: «У меня очень болела рука, особенно фантомные боли, когда руки нет, а чешутся пальцы».
В Германии Рите Грачёвой сделали протез. За новую мамину руку любят держаться ее малыши, им сказали, что мама попала в аварию. Рита учится жить с новыми руками — застегивать пуговицы, завязывать шнурки, хочет заниматься любимым делом, растить детей и путешествовать.
Рита Грачёва: «Еще несколько операций — и обязательно пойду работать, я ведь профессиональный рекламщик. В любых отношениях виноваты двое. Более сильный человек может искать в себе вину, а слабый, наверное, хочет причинить боль другому».
Шестилетнему москвичу Яше, внуку Татьяны Борисовны, повезло просто чудом. Год назад мать мальчика перестала выходить на связь, а самого Яшу родные не видели уже несколько месяцев. Вскоре выяснилось, что женщина была активной участницей секс-тренингов, которые организовывал Сергей Кириенко. Обязательным для адептов условием было полное, тотальное подчинение Кириенко, который заставлял своих последователей сниматься в порно, участвовать в оргиях. Невольным наблюдателем этих тренингов мог быть ребенок. К счастью, вскоре оперативники и следователи нашли мальчика. Яша Зиборов находился на территории Белоруссии.
Татьяна Борисовна, бабушка Яши: «Мне судьба его матери неизвестна. Некоторые родители сами привели, как и моя (дочь — ред.). Они сами привели своих детей туда. Первые месяцы ужасно даже вспоминать. Ругался, плевался, дрался, ребенок неадекватный был».
Сегодня у Яши много друзей, он играет в шахматы, танцует и учит английский.
Россиянин Тамерлан Мусаев перешел границу, чтобы воссоединиться с любимым котом. Он месяц отсидел в шведской тюрьме за незаконное пересечение границы, потом странствовал по Европе и в конце концов осел в Нидерландах в лагере беженцев. Кота выписал из Швеции по почте, доставили чуть ли не на попутном велосипеде специальной бандеролью.
Тамерлан Мусаев: «Я ей туда пальцы сую, она их нюхает. Как она стала орать, она хотела наброситься на меня. Я рад, что хочет, пусть делает».
Но разочарование и гнев в Тамерлане вызвали кошачьи документы: настоящий шведский паспорт с фотографией, годом рождения и указанной половой принадлежностью. Нерадивые шведы, содержавшие животное в кэтхаусе, переквалифицировали его стерилизованную кошку Гусю в похотливого кота Гусю.
Подробности — в видеоматериале.
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