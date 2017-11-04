Угонщик самолетов из России прорвался в Швецию ради европейской мечты и котика

В 1993 году с гранатой в руке Тамерлан Мусаев угрожал убийством 80 пассажирам рейса Тюмень — Санкт-Петербург и требовал взять курс на Запад. В итоге самолет сел в Стокгольме, а преступник отсидел за это 12 лет в российской тюрьме. Отмотав срок, в надежде все-таки добраться до заветной Европы, он снова взял в заложники пассажиров самолета.

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Конвой из четырех человек, наручники — беспрецедентные для тихой Швеции меры безопасности. На первый взгляд может показаться, что 52-летнего россиянина Тамерлана Мусаева ведут в зал суда как особо опасного преступника. Но это только на первый взгляд. Если верить адвокату, его подзащитный не представляет для Швеции никакой угрозы: ведь Мусаев перешел границу, чтобы воссоединиться с любимым котом.



Но лучшим защитником для рецидивиста стал даже не адвокат, а местная пресса, для которой эта история прежде всего про котиков. За последние лет 10 он дважды сообщал шведским силовикам о заложенных бомбах в самолетах, за что также дважды отправлялся под арест и был депортирован из страны.



Он сам не раз заявлял, что это всего лишь фарс, а вид на жительство в этой скандинавской стране — его шведская мечта. А для ее исполнения все средства хороши, в том числе и самые радикальные.



Тамерлан Мусаев: «Я не уйду из Швеции пока не добьюсь правды. Вы не отвечаете на мои письма, выкидываете в урну, что есть не по закону. И вы сейчас меня выдворяете из страны. Тогда я буду садиться в тюрьму».



Дочь Тамерлана Мусаева следит за шведским процессом дома в Петербурге. Сабина подтверждает: на чужбине кот по имени Гуся — единственный союзник, друг и член его семьи. Все это время Тамерлан регулярно высылал деньги за содержание кота. Хозяйка шведского кошкиного дома расстроена. Пособия животным в Евросоюзе не дают — они же не беженцы. А если его хозяина посадят, то кто за все это будет платить?



Но Мусаев никакой не котик. Это он в 93-м, угрожая гранатой экипажу, угнал самолет рейса Тюмень — Санкт-Петербург. Тамерлан Мусаев тогда заставил экипаж изменить курс и лететь в Нью-Йорк. Но советский Ту-134 до Америки просто бы не дотянул и приземлился в Стокгольме.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Симахина.