Суд отказался лишить отцовства Дмитрия Грачёва, отрубившего жене руки

Боится за жизни детей Маргарита Грачёва, на которую с топором напал муж. Женщина пытается лишить теперь уже бывшего супруга родительских прав, но пока безуспешно: суд отказывал ей уже несколько раз. Теперь она планирует подавать апелляцию. Маргарита убеждена, что такой отец сыновьям точно не нужен.
Прогулка с мамой по скверу для Маргариты Грачёвой теперь роскошь: практически все ее время занимает тяжелая реабилитация. Лишь ненадолго врачи отпустили девушку — увидеться с родными и набраться сил перед новым этапом длительного лечения. Но даже дома отдохнуть не получается. Больничные стены ей пришлось сменить на залы судебных заседаний. Вот уже несколько месяцев она добивается, чтобы лишили родительских прав ее бывшего мужа, по вине которого стала инвалидом.
Маргарита Грачёва: «Лично он говорил, что алименты платить не будет. Потому что младший ребенок — это вовсе не его ребенок. Он просто пытался задеть как мог. Манипулировал детьми. Страшно, что будет, когда он выйдет. У нас нет никаких браслетов, как за границей, механизмов, которые защищают и свидетелей, и жертву. С этой стороны пока совсем непонятно, как и то, что не двигается лишение прав, несмотря на резонанс — просто не видят повода».
Она настаивает: мужчина представляет опасность и для детей. На что он способен, знает без преувеличения вся страна: в декабре прошлого года супруг вывез Риту в лес и несколько часов издевался над ней. Она тогда только собиралась подавать на развод. Дмитрий хотел жить вместе, а в противном случае угрожал расправой. Как только понял, что все попытки наладить отношения тщетны, достал топор и отрубил обе кисти жене. После доставил истекающую кровью Риту в больницу и сдался правоохранителям.
Это, как и наличие двоих несовершеннолетних детей на иждивении, стало смягчающим обстоятельством. В итоге в лишении родительских прав суд отказал. Более того, Грачёва боится, что это скажется и на итоге рассмотрения уголовного дела и мужу смягчат наказание.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Виктории Юдиной.
Маргарита Грачёва: «Лично он говорил, что алименты платить не будет. Потому что младший ребенок — это вовсе не его ребенок. Он просто пытался задеть как мог. Манипулировал детьми. Страшно, что будет, когда он выйдет. У нас нет никаких браслетов, как за границей, механизмов, которые защищают и свидетелей, и жертву. С этой стороны пока совсем непонятно, как и то, что не двигается лишение прав, несмотря на резонанс — просто не видят повода».
Она настаивает: мужчина представляет опасность и для детей. На что он способен, знает без преувеличения вся страна: в декабре прошлого года супруг вывез Риту в лес и несколько часов издевался над ней. Она тогда только собиралась подавать на развод. Дмитрий хотел жить вместе, а в противном случае угрожал расправой. Как только понял, что все попытки наладить отношения тщетны, достал топор и отрубил обе кисти жене. После доставил истекающую кровью Риту в больницу и сдался правоохранителям.
Это, как и наличие двоих несовершеннолетних детей на иждивении, стало смягчающим обстоятельством. В итоге в лишении родительских прав суд отказал. Более того, Грачёва боится, что это скажется и на итоге рассмотрения уголовного дела и мужу смягчат наказание.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Виктории Юдиной.
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