СК после сюжета НТВ проверит данные о вовлечении в секту шестилетнего ребенка

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о вовлечении в секту шестилетнего Яши Зиборова, которого год назад похитили в Москве.
Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, глава СК также поручил установить обстоятельства, при которых произошло похищение и вывоз ребенка из России, а также проверить фигурантов уголовного дела на причастность к другим эпизодам преступной деятельности, в том числе и в отношении детей.
Светлана Петренко, представитель СКР: «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты, озвученные в эфире одного из федеральных каналов, по уголовному делу о вовлечении матерью пятилетнего мальчика из Москвы в псевдорелигиозную секту».
нашли в Белоруссии. Мальчик был обнаружен в компании двух мужчин — последователей деструктивного культа. По предварительным данным, ребенка выкрали год назад из московской квартиры, где он жил с бабушкой и дедушкой.
Похитители Яши — члены секты «Каула-Дхарма», адептом которой была и его мать Александра. Ее и еще нескольких сектантов арестовали в Мексике. Их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Там женщины из «Каулы Дхармы» по приказу своего гуру работали в агентстве эскорт-услуг, занимались проституцией и снимались в порнофильмах. Деньги они перечисляли своему «гуру» Сергею Кириенко, которого удалось задержать в Болгарии. Сейчас силовики оформляют документы для его экстрадиции в Москву.
Спасенного ребенка в ближайшее время передадут родственникам.
Светлана Петренко, представитель СКР: «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты, озвученные в эфире одного из федеральных каналов, по уголовному делу о вовлечении матерью пятилетнего мальчика из Москвы в псевдорелигиозную секту».
нашли в Белоруссии. Мальчик был обнаружен в компании двух мужчин — последователей деструктивного культа. По предварительным данным, ребенка выкрали год назад из московской квартиры, где он жил с бабушкой и дедушкой.
Похитители Яши — члены секты «Каула-Дхарма», адептом которой была и его мать Александра. Ее и еще нескольких сектантов арестовали в Мексике. Их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Там женщины из «Каулы Дхармы» по приказу своего гуру работали в агентстве эскорт-услуг, занимались проституцией и снимались в порнофильмах. Деньги они перечисляли своему «гуру» Сергею Кириенко, которого удалось задержать в Болгарии. Сейчас силовики оформляют документы для его экстрадиции в Москву.
Спасенного ребенка в ближайшее время передадут родственникам.
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