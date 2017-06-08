Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 19:26
    Похищенного порносектой шестилетнего Яшу нашли в Белоруссии. Белоруссия, дети и подростки, похищения людей, секты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Похищенного порносектой шестилетнего Яшу нашли в Белоруссии

    комментировать
    Похищенного порносектой шестилетнего Яшу нашли в Белоруссии

    Похищенного порносектой шестилетнего Яшу нашли в Белоруссии

    Похищенного порносектой шестилетнего Яшу нашли в Белоруссии

      Шестилетнего Яшу Зиборова, который оказался в плену у адептов порносекты «Каула Дхарма», нашли в Белоруссии.

      Мальчик, которого силовики искали целый год по всему миру, к счастью здоров, его жизни уже ничто не угрожает. Сейчас с ребенком работают психологи, а уже потом пообщаются сыщики.

      По словам силовиков, маленького Яшу обнаружили в компании двух мужчин — последователей деструктивного культа. В ближайшее время станет известно о мере пресечения, которую изберут для них.

      Напомним, секта «Каула Дхарма» была основана несколько лет назад россиянином Сергеем Кириенко, который, наряду с сомнительными духовными практиками, устраивал для адептов съемки в порно и заставлял их заниматься проституцией.

      Самого Кириенко накануне задержали по запросу российской стороны в Болгарии, он уже ждет экстрадиции. Еще нескольких участников секты, в том числе мать маленького Яши Александру, арестовали в Мексике. Их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Там женщины из «Каулы Дхармы» по приказу своего гуру работали в агентстве эскорт-услуг.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru