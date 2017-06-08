Похищенного порносектой шестилетнего Яшу нашли в Белоруссии

Шестилетнего Яшу Зиборова, который оказался в плену у адептов порносекты «Каула Дхарма», нашли в Белоруссии.
Мальчик, которого силовики искали целый год по всему миру, к счастью здоров, его жизни уже ничто не угрожает. Сейчас с ребенком работают психологи, а уже потом пообщаются сыщики.
По словам силовиков, маленького Яшу обнаружили в компании двух мужчин — последователей деструктивного культа. В ближайшее время станет известно о мере пресечения, которую изберут для них.
Напомним, секта «Каула Дхарма» была основана несколько лет назад россиянином Сергеем Кириенко, который, наряду с сомнительными духовными практиками, устраивал для адептов съемки в порно и заставлял их заниматься проституцией.
Самого Кириенко накануне задержали по запросу российской стороны в Болгарии, он уже ждет экстрадиции. Еще нескольких участников секты, в том числе мать маленького Яши Александру, арестовали в Мексике. Их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Там женщины из «Каулы Дхармы» по приказу своего гуру работали в агентстве эскорт-услуг.
По словам силовиков, маленького Яшу обнаружили в компании двух мужчин — последователей деструктивного культа. В ближайшее время станет известно о мере пресечения, которую изберут для них.
Напомним, секта «Каула Дхарма» была основана несколько лет назад россиянином Сергеем Кириенко, который, наряду с сомнительными духовными практиками, устраивал для адептов съемки в порно и заставлял их заниматься проституцией.
Самого Кириенко накануне задержали по запросу российской стороны в Болгарии, он уже ждет экстрадиции. Еще нескольких участников секты, в том числе мать маленького Яши Александру, арестовали в Мексике. Их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Там женщины из «Каулы Дхармы» по приказу своего гуру работали в агентстве эскорт-услуг.
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