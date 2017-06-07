В Болгарии пойман лидер порносекты, подозреваемый в похищении ребенка

Сотрудники Интерпола задержали в Болгарии лидера порносекты «Каула Дхарма» Сергея Кириенко. Его считают причастным к исчезновению шестилетнего мальчика — сына одной из последовательниц учения о «вселенской любви».

Наручники на Митрадевананда Парамахамсу, именно так Кириенко называют адепты, надели на одном из курортов Бургаса. Пока гуру задержан на двое суток, до выяснения обстоятельств. Задержали Кириенко в рамках дела об исчезновении шестилетнего Яши Зиборова, которого уже почти год по всему миру ищут силовики.



По одной из версий, ребенка вывезла за границу родная мать, которая является последовательницей лидера общины. Следы самой женщины оперативники нашли в в Латинской Америке. По данным силовиков, она и другие девушки из России, которые сейчас находятся предположительно где-то в Мексике, зарабатывают на жизнь себе и своему духовному учителю проституцией и съемками в порно. Сыщики уже установили, что деньги Кириенко, который жил гораздо ближе к родине, перечисляли по безналичному расчету.



О том, что на самом деле творится в секте, сегодня открыто рассказала одна из бывших адептов «Каула Дхармы». Москвичка по имени Анна говорит: сняться в пикантном видео или принять участие в оргии для сектантов было в порядке вещей. По словам Анны, в секте существовует жесткая иерархия. И духовный лидер не имеет ничего против того, чтобы за всем, что там происходит, наблюдали дети наложниц. Но в ситуации с маленьким Яшей что-то пошло не по сценарию, и где он сейчас — не может сказать никто. Адепты секты слепо верят своему лидеру и отказываются говорить о матери мальчика и участии Кириенко в его исчезновении.



В ближайшее время Сергея Кириенко могут экстрадировать в Москву. Сейчас силовики совместно с представителями Интерпола оформляют необходимые документы.



Подробности в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.