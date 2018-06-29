    ФАС исключила повторение скачка цен на бензин в 2019 году. бензин, тарифы и цены, топливо, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС исключила повторение скачка цен на бензин в 2019 году

    ФАС исключила повторение скачка цен на бензин в 2019 году

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    ФАС исключила повторение скачка цен на бензин в 2019 году

    ФАС исключила повторение скачка цен на бензин в 2019 году

      Федеральная антимонопольная служба считает, что в следующем году ситуация с ростом цен на бензин не повторится.

      С 2019 года акциз на него увеличится почти на треть, но замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заверил: предлагаемых мер правительства, которые, в частности, касаются экспортных пошлин, будет достаточно.

      По данным Росстата, с начала года бензиновые цены на российских заправках в среднем прибавили 3,5 рубля.

      Голомолзин также рассказал, что ведомство не видит рисков закрытия независимых АЗС. Ранее эти участники рынка жаловались, что из-за роста оптовых цен и заморозки розничных они находятся на грани банкротства. В Независимом топливном союзе предложили: если государство не хочет помогать таким заправкам, пусть выкупит их.

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