Цены на бензин в России за май выросли на 5,5%

Бензиновая тема в России остается в центре внимания, и топливные сводки приходят почти ежедневно. Как подсчитал Росстат, за май бензин прибавил 5,5%, а с начала года — больше 7%.
Отмечается, что рост цен на бензин оказался самым существенным подорожанием за месяц среди непродовольственных товаров и в 14 раз превысил инфляцию.
Розничные цены поднялись вслед за оптовыми. Чтобы их остановить, ФАС обязала нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, сейчас нужно «залить биржу».
В то же время правительство в конце мая договорилось с нефтяниками о том, чтобы те не поднимали цены на бензин и зафиксировали их на текущем уровне. Также было решено снизить акцизы. Результат уже есть — по данным Московской топливной ассоциации, в столице в начале июня цены на АЗС у крупных компаний не поднялись. При этом их скорого снижения эксперты пока не прогнозируют.
Розничные цены поднялись вслед за оптовыми. Чтобы их остановить, ФАС обязала нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, сейчас нужно «залить биржу».
В то же время правительство в конце мая договорилось с нефтяниками о том, чтобы те не поднимали цены на бензин и зафиксировали их на текущем уровне. Также было решено снизить акцизы. Результат уже есть — по данным Московской топливной ассоциации, в столице в начале июня цены на АЗС у крупных компаний не поднялись. При этом их скорого снижения эксперты пока не прогнозируют.
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