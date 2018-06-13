В правительстве исключили рост цен на бензин до 100 рублей

Рост цен на топливо до 100 рублей невозможен, у правительства есть инструменты, чтобы не допустить такого сценария. С таким заявлением выступил
вице-премьер Дмитрий Козак во время совещания совещания с главами регионов.
Дмитрий Козак, вице-премьер: «Я хочу сказать: сегодня СМИ и некоторые эксперты дают апокалиптические прогнозы по поводу цен (на топливо) на 100 рублей — это невозможно. Это исключено. У правительства достаточно инструментов для того, чтобы регулировать ситуацию и не допустить резкого роста цен».
На прошлой неделе президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что принимаемые сейчас правительством РФ меры для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо ставят под угрозу существование независимых АЗС, без которых физически будет невозможно обеспечить страну топливом, а цены могут взлететь до 100 рублей за литр.
Цены на нефтепродукты в РФ в последнее время резко возросли. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.
Тема стоимости бензина стала одной из главных и на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент назвал резкий рост цены топлива недопустимым и пообещал следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы.
На прошлой неделе президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что принимаемые сейчас правительством РФ меры для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо ставят под угрозу существование независимых АЗС, без которых физически будет невозможно обеспечить страну топливом, а цены могут взлететь до 100 рублей за литр.
Цены на нефтепродукты в РФ в последнее время резко возросли. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.
Тема стоимости бензина стала одной из главных и на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент назвал резкий рост цены топлива недопустимым и пообещал следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы.
Комментарии