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    Правительство: крупнейшие компании заморозили розничные цены на бензин. бензин, правительство РФ, тарифы и цены, топливо. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравительство: крупнейшие компании заморозили розничные цены на бензин

    Правительство: крупнейшие компании заморозили розничные цены на бензин

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    Правительство: крупнейшие компании заморозили розничные цены на бензин

    Правительство: крупнейшие компании заморозили розничные цены на бензин

      Цены на топливном рынке стабилизировались. Об этом заявил представитель Дмитрия Козака по итогам совещания вице-премьера с нефтяниками.

      Отмечается, что крупнейшие игроки в целом выполняют договоренность о заморозке розничных цен. Кроме того, на встрече согласовали, когда и как будет завершен налоговый маневр в нефтяной отрасли.

      Экспортные пошлины на нефть будут ежегодно снижать на 5% с 2019 года. К 2024 году они должны обнулиться. При этом вырастет налог на добычу полезных ископаемых. Для нефтепереработчиков это компенсируется введением отрицательного акциза на нефть.

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