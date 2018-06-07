Правительство: крупнейшие компании заморозили розничные цены на бензин

Цены на топливном рынке стабилизировались. Об этом заявил представитель Дмитрия Козака по итогам совещания
вице-премьера с нефтяниками.
Отмечается, что крупнейшие игроки в целом выполняют договоренность о заморозке розничных цен. Кроме того, на встрече согласовали, когда и как будет завершен налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Экспортные пошлины на нефть будут ежегодно снижать на 5% с 2019 года. К 2024 году они должны обнулиться. При этом вырастет налог на добычу полезных ископаемых. Для нефтепереработчиков это компенсируется введением отрицательного акциза на нефть.
Экспортные пошлины на нефть будут ежегодно снижать на 5% с 2019 года. К 2024 году они должны обнулиться. При этом вырастет налог на добычу полезных ископаемых. Для нефтепереработчиков это компенсируется введением отрицательного акциза на нефть.
Комментарии