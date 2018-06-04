Медведев призвал производителей бензина не быть эгоистами

Дмитрий Медведев поручил внимательно следить за ситуацией с ценами на бензин.
Выступая на совещании с вице-премьерами, глава правительства отметил, что сегодня необходимо не только следить за развитием ситуации, но и контролировать соблюдение договоренностей с производителями о стабилизации цен, а также добиваться того, чтобы в определенных случаях цены снижались.
Также Медведев заявил, что в сложившейся ситуации на рынке нефтепродуктов отраслевые компании не должны проявлять эгоизм.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Нужно не ослаблять контроль за тем, что происходит, потому что в такой ситуации ни одна промышленная вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизм».
Кроме того, Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку в случае необходимости провести еще одно заседание с представителями отрасли по вопросу цен на нефтепродукты. При этом премьер подчеркнул, что сегодня «ситуация в разных секторах экономики выглядит по-разному, и впереди очень важные события», передает «Интерфакс».
Также премьер рассказал, что получает обращения от россиян в связи с ростом цен.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Они (цены на бензин) выросли, люди, конечно, недовольны, об этом говорят, об этом пишут, в социальных сетях обращаются, в том числе и ко мне».
Отметим, что ранее в Росстате сообщили, что цены производителей на бензин за месяц выросли на 13%. Дизельное топливо же подорожало на 5%. Как отмечали в ЦБ, на стоимости бензина сказались подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.
В связи с резким ростом стоимости бензина вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний. Представители отрасли пообещали принять меры, которые позволят стабилизировать цены. В ответ правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизтопливо на месяц раньше — с 1 июня.
Также Медведев заявил, что в сложившейся ситуации на рынке нефтепродуктов отраслевые компании не должны проявлять эгоизм.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Нужно не ослаблять контроль за тем, что происходит, потому что в такой ситуации ни одна промышленная вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизм».
Кроме того, Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку в случае необходимости провести еще одно заседание с представителями отрасли по вопросу цен на нефтепродукты. При этом премьер подчеркнул, что сегодня «ситуация в разных секторах экономики выглядит по-разному, и впереди очень важные события», передает «Интерфакс».
Также премьер рассказал, что получает обращения от россиян в связи с ростом цен.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Они (цены на бензин) выросли, люди, конечно, недовольны, об этом говорят, об этом пишут, в социальных сетях обращаются, в том числе и ко мне».
Отметим, что ранее в Росстате сообщили, что цены производителей на бензин за месяц выросли на 13%. Дизельное топливо же подорожало на 5%. Как отмечали в ЦБ, на стоимости бензина сказались подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.
В связи с резким ростом стоимости бензина вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний. Представители отрасли пообещали принять меры, которые позволят стабилизировать цены. В ответ правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизтопливо на месяц раньше — с 1 июня.
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