Росстат: производители бензина в апреле подняли цены на 13%

Цены производителей на бензин в апреле выросли на 13%, а дизельное топливо подорожало на 5%.
По данным Росстата, бензин марки Аи-81-Аи-92 в апреле подорожал на 12,1%, Аи-93-Аи-95 — на 13,7%, Аи-96-Аи-98 — на 13,5%. Повышение цен отмечено в 15 регионах, от 3,15% в Иркутской области до 18,3% в Оренбургской. В Якутии и на Сахалине цены остались на уровне прошедшего марта, а Тюменсокй области топливо даже подешевело на 3,5%.
В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц выросли на 1,3%, в Санкт-Петербурге — на 1,4%.
С учетом того, что в прошлом году цены на апрель вросли на 4,9%, в этом году темп роста превысил прошлогодний почти в три раза, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что цены на бензин заметно увеличились за последние две недели. Так, Аи-92 на российских АЗС увеличилась на 76 копеек — до 40 рублей 76 копеек за литр. Литр Аи-95 подорожал на 79 копеек — до 43 рублей 60 копеек. А цена литра дизельного топлива выросла на 79 копеек — до 43 рублей 65 копеек.
Отметим, что на прошлой неделе стало известно, что на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение снизить акцизы на бензин (на 3 тыс. рублей за тонну) и дизтопливо (на 2 тыс. рублей за тонну).
При этом в Минфине объясняли, что снижение акцизов не приведет к падению цен на бензин, а только остановит их рост. В ЦБ же отмечали, что вклад в рост стоимости топлива внесли подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.
В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц выросли на 1,3%, в Санкт-Петербурге — на 1,4%.
С учетом того, что в прошлом году цены на апрель вросли на 4,9%, в этом году темп роста превысил прошлогодний почти в три раза, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что цены на бензин заметно увеличились за последние две недели. Так, Аи-92 на российских АЗС увеличилась на 76 копеек — до 40 рублей 76 копеек за литр. Литр Аи-95 подорожал на 79 копеек — до 43 рублей 60 копеек. А цена литра дизельного топлива выросла на 79 копеек — до 43 рублей 65 копеек.
Отметим, что на прошлой неделе стало известно, что на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение снизить акцизы на бензин (на 3 тыс. рублей за тонну) и дизтопливо (на 2 тыс. рублей за тонну).
При этом в Минфине объясняли, что снижение акцизов не приведет к падению цен на бензин, а только остановит их рост. В ЦБ же отмечали, что вклад в рост стоимости топлива внесли подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.
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