Путин считает недопустимой ситуацию с ростом цен на бензин

Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос жителя
Санкт-Петербурга о росте цен на бензин.
Владимир Путин: «Алексей, спасибо вам за вопрос. Думаю, вы должны были обратить внимание, что правительство приняло ряд решений. Я с вами согласен, то, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать: это результат неточного регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики».
Путин сообщил, что в диалоге с нефтегазовыми компаниями был снижен акциз.
Владимир Путин: «К осени должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Я буду следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы».
Глава государства предложил связаться с министром энергетики РФ Александром Новаком, чтобы он прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в прямом эфире. Министр в свою очередь рассказал, что правительство предлагает повысить экспортную пошлину на нефтепродукты для стабилизации цен и вскоре представит соответствующий документ. При этом Новак подчеркнул, что рост цен на бензин уже остановлен — срочные фискальные меры уже оказали необходимое влияние.
К обсуждению подключился и вице-премьер Дмитрий Козак. Он пообещал ежедневно мониторить ситуацию с ценами на бензин и контролировать выполнение договоренностей с нефтянниками о стабилизации цен.
Дмитрий Козак: «Мы 30 мая договорились о замораживании цен. Договорились, что будем ежедневно контролировать ситуацию с ценами. Все компании выполняют свои обязательства. Если договоренности не будут выполняться, мы внесем в Госдуму предложение, о котором говорил министр энергетики».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, который отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз. В этом году на прямую линию поступило порядка двух млн обращений.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Путин сообщил, что в диалоге с нефтегазовыми компаниями был снижен акциз.
Владимир Путин: «К осени должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Я буду следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы».
Глава государства предложил связаться с министром энергетики РФ Александром Новаком, чтобы он прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в прямом эфире. Министр в свою очередь рассказал, что правительство предлагает повысить экспортную пошлину на нефтепродукты для стабилизации цен и вскоре представит соответствующий документ. При этом Новак подчеркнул, что рост цен на бензин уже остановлен — срочные фискальные меры уже оказали необходимое влияние.
К обсуждению подключился и вице-премьер Дмитрий Козак. Он пообещал ежедневно мониторить ситуацию с ценами на бензин и контролировать выполнение договоренностей с нефтянниками о стабилизации цен.
Дмитрий Козак: «Мы 30 мая договорились о замораживании цен. Договорились, что будем ежедневно контролировать ситуацию с ценами. Все компании выполняют свои обязательства. Если договоренности не будут выполняться, мы внесем в Госдуму предложение, о котором говорил министр энергетики».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, который отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз. В этом году на прямую линию поступило порядка двух млн обращений.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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