Прямая линия с Владимиром Путиным: текстовая трансляция

12:15

Путин о новом составе правительства: вижу дискуссии, но, если бы привели абсолютно новых людей, минимум два года понадобилось бы для того, чтобы сформулировать задачи, у нас нет этих двух лет. Думаю, что у нас оптимальный состав на сегодняшний день.