    Прямая линия. Текстовая трансляция
    Прямая линия. Видеотрансляция

    Прямая линия с Владимиром Путиным: текстовая трансляция

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Прямая линия с Владимиром Путиным: текстовая трансляция

    Прямая линия с Владимиром Путиным: текстовая трансляция

    Прямая линия с Владимиром Путиным: текстовая трансляция
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    • 12:30
    Министр энергетики Александр Новак в прямом эфире докладывает Путину: рост цен на бензин остановлен, никакого дефицита нет.
    12:28
    Президент отметил, что правительство уже приняло ряд решений, чтобы стабилизировать цены на бензин, в том числе снизило акцизы.
    12:26
    Путин о ценах на бензин: то, что сейчас происходит, это недопустимо, надо признать, что это результат неточного регулирования.
    12:25
    Видеовопрос из Петербурга — президента спросили о бензине. Как долго еще будут расти цены? Терпеть невозможно.
    12:23
    Президент сказал о необходимости уменьшить бедность в два раза. На это направлены изменения в налоговой системе.
    12:22
    Путин о налогах: многие предлагают изменить НДФЛ, ввести диверсифицированную шкалу, но это признано нецелесообразным.
    12:18
    Путин: необходимо персонифицировать ответственность, это касается и правительства. У нас нет времени на раскачку. http://www.ntv.ru/novosti/2028245
    12:15
    Путин о новом составе правительства: вижу дискуссии, но, если бы привели абсолютно новых людей, минимум два года понадобилось бы для того, чтобы сформулировать задачи, у нас нет этих двух лет. Думаю, что у нас оптимальный состав на сегодняшний день.
    12:13
    Президент обратил внимание на рекордно низкую инфляцию, устойчивый рост доходов граждан и продолжительности жизни.
    12:11
    Президент начал прямую линию с итогов года: в целом мы движемся в правильном направлении, мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики.
    12:07
    Задавать вопросы можно вплоть до окончания прямой линии. Как это сделать — читайте здесь http://www.ntv.ru/cards/2601/
    12:06
    Владимир Путин появился в студии и поприветствовал волонтеров.
    12:01
    От россиян уже поступило более 2 миллионов вопросов.
    11:59
    А видеотрансляция ведется тут http://www.ntv.ru/air/putin2018/
    11:58
    Уже опубликованы некоторые популярные вопросы и темы. Среди них цены на бензин, ЖКХ, транспорт и общее состояние российской экономики.
    11:48
    Все самые интересные факты о сегодняшней прямой линии мы собрали вот здесь http://www.ntv.ru/cards/2601/
    11:48
    Кроме того, изменился формат проведения мероприятия — в зале нет зрителей, но появились волонтеры.
    11:47
    Сегодняшняя прямая линия будет отличаться новыми технологиями. Так, президент в прямом эфире сможет позвонить главам регионов и отдать необходимые поручения.
    11:47
    Владимир Путин уже в 16-й раз отвечает на вопросы россиян.
    11:46
    Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы вместе будем следить за прямой линией с Владимиром Путиным. Она начнется в 12 часов по московскому времени.

    Владимир Путин проводит свою 16-ю по счету прямую линию и отвечает на вопросы россиян.

    Всего на «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило свыше 1,5 млн обращений. При этом прием вопросов будет продолжаться вплоть до завершения прямой линии. Обратиться к президенту можно по телефону, через соцсети и СМС, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в этом году формат прямой линии будет отличаться от прошлых лет. В эксклюзивном интервью НТВ пресс-секретарь президента рассказал, что зрителей ждут определенные инновации — технологические и содержательные. При этом смысл передачи прежний — общение Путина с гражданами и обратная связь, что «позволяет президенту держать руку на пульсе того, что происходит в стране, и понимать, чем живут люди».

    смотретьВ 12:00 стартует традиционная прямая линия с Путиным
    В 12:00 стартует традиционная прямая линия с Путиным
    Также стало известно, что Путин во время прямой линии будет задавать вопросы губернаторам и членам правительства по конференц-связи. Главам регионов уже рекомендовали «не уходить в отпуска и быть на рабочем месте».

    Отметим, что для Владимира Путина это будет первая прямая линия с начала нового шестилетнего срока на посту главы государства и 16-я с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на вопросы жителей страны в качестве президента и четыре — в качестве премьер-министра.

    Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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