Прямая линия с Владимиром Путиным: текстовая трансляция

Владимир Путин проводит свою
16-ю по счету прямую линию и отвечает на вопросы россиян.
Всего на «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило свыше 1,5 млн обращений. При этом прием вопросов будет продолжаться вплоть до завершения прямой линии. Обратиться к президенту можно по телефону, через соцсети и СМС, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в этом году формат прямой линии будет отличаться от прошлых лет. В эксклюзивном интервью НТВ пресс-секретарь президента рассказал, что зрителей ждут определенные инновации — технологические и содержательные. При этом смысл передачи прежний — общение Путина с гражданами и обратная связь, что «позволяет президенту держать руку на пульсе того, что происходит в стране, и понимать, чем живут люди».
Также стало известно, что Путин во время прямой линии будет задавать вопросы губернаторам и членам правительства по конференц-связи. Главам регионов уже рекомендовали «не уходить в отпуска и быть на рабочем месте».
Отметим, что для Владимира Путина это будет первая прямая линия с начала нового шестилетнего срока на посту главы государства и 16-я с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на вопросы жителей страны в качестве президента и четыре — в качестве премьер-министра.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в этом году формат прямой линии будет отличаться от прошлых лет. В эксклюзивном интервью НТВ пресс-секретарь президента рассказал, что зрителей ждут определенные инновации — технологические и содержательные. При этом смысл передачи прежний — общение Путина с гражданами и обратная связь, что «позволяет президенту держать руку на пульсе того, что происходит в стране, и понимать, чем живут люди».
Также стало известно, что Путин во время прямой линии будет задавать вопросы губернаторам и членам правительства по конференц-связи. Главам регионов уже рекомендовали «не уходить в отпуска и быть на рабочем месте».
Отметим, что для Владимира Путина это будет первая прямая линия с начала нового шестилетнего срока на посту главы государства и 16-я с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на вопросы жителей страны в качестве президента и четыре — в качестве премьер-министра.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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