Песков рассказал о предстоящей прямой линии Путина и о ЧМ-2018

Прямая линия президента РФ Владимира Путина состоится до начала чемпионата мира по футболу. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума сообщил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В этом году участников и зрителей прямой линии президента, по словам Пескова, ожидают некоторые новшества.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Она (прямая линия — прим. НТВ.Ru) будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом… Будут определенные новации — и технологические новации, и содержательные новации».
Подробностей Песков раскрывать не стал. Представитель Кремля также подчеркнул, что смысл мероприятия останется прежним: прямая линия — способ общения президента страны с гражданами и получения обратной связи. Песков напомнил, что прямая линия — уникальный формат, не имеющий аналогов в мире.
Дмитрий Песков: «Это позволяет нашему президенту не просто держать руку на пульсе, быть в курсе того, что происходит в стране, но и понимать, чем живут люди».
Что касается грядущего чемпионата мира по футболу, представитель Кремля заверил, что турнир будет организован на высшем уровне.
Дмитрий Песков: «Это будет мировой праздник футбола… кто бы что ни говорил. И это будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле».
Дмитрий Песков на этой неделе стал также гостем программы «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. Смотрите программу в субботу, 26 мая, в 23:05 на НТВ.
Дмитрий Песков: международная экономическая блокада России невозможна
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Она (прямая линия — прим. НТВ.Ru) будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом… Будут определенные новации — и технологические новации, и содержательные новации».
Подробностей Песков раскрывать не стал. Представитель Кремля также подчеркнул, что смысл мероприятия останется прежним: прямая линия — способ общения президента страны с гражданами и получения обратной связи. Песков напомнил, что прямая линия — уникальный формат, не имеющий аналогов в мире.
Дмитрий Песков: «Это позволяет нашему президенту не просто держать руку на пульсе, быть в курсе того, что происходит в стране, но и понимать, чем живут люди».
Что касается грядущего чемпионата мира по футболу, представитель Кремля заверил, что турнир будет организован на высшем уровне.
Дмитрий Песков: «Это будет мировой праздник футбола… кто бы что ни говорил. И это будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле».
Дмитрий Песков на этой неделе стал также гостем программы «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. Смотрите программу в субботу, 26 мая, в 23:05 на НТВ.
Дмитрий Песков: международная экономическая блокада России невозможна
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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