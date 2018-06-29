    Спрятавшийся под столом журналист рассказал о стрельбе в редакции Capital Gazette. журналистика, расследование, СМИ, стрельба, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпрятавшийся под столом журналист рассказал о стрельбе в редакции Capital Gazette

    Спрятавшийся под столом журналист рассказал о стрельбе в редакции Capital Gazette

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    Спрятавшийся под столом журналист рассказал о стрельбе в редакции Capital Gazette

    Спрятавшийся под столом журналист рассказал о стрельбе в редакции Capital Gazette

      Мотивом преступника, который расстрелял сотрудников американской газеты Capital, стала личная неприязнь. Об этом сообщает местная пресса. Известно, что ранее мужчина неоднократно обвинял журналистов в клевете и даже подавал на них в суд. По словам полицейских, подозреваемый тщательно готовился к расправе, в результате которой погибли пять человек.

      Выстрелы в редакции мэрилендской Capital Gazette раздались в самый разгар рабочего дня. Репортеры работали над очередным номером, он должен был быть подписан в печать через несколько часов, когда в журналистов полетели пули. Криминальный репортер газеты Фил Дэвис прятался от огня под столом, в Twitter он описал, как проходило нападение.

      Фил Дэвис: «Стрелок открыл огонь по людям в редакции через стеклянную дверь. Не могу больше ничего сказать и не хочу никого объявлять мертвым, но выглядит это плохо».




      Он добавил, что нет ничего страшнее, чем слышать, как стреляют в людей, «пока ты сидишь под столом, а затем слышишь, как стрелок перезаряжает оружие».

      Полиция прибыла на место через полторы минуты после того, как получила звонок о происходящем, и, скорее всего, именно это спасло жизнь многим людям. Преступника взяли с оружием в руках. Судя по словам свидетелей, нападавший действовал в одиночку, а вооружен он был винтовкой. Кроме того, у него в рюкзаке нашли светошумовые гранаты и дымовые шашки. А во время проверки здания спецназ, предположительно, обнаружил самодельное взрывное устройство.

      Стрелявшим оказался 38-летний Джэррод Рамос. Полиция долго не могла установить его личность. Он отказывался отвечать на вопросы следователей, а перед нападением, специально чтобы у него не смогли взять отпечатки и проверить по базе, преступник повредил себе кончики пальцев. Властям пришлось воспользоваться программой распознавания лица по фотографии, она и нашла фото Рамоса в паспортной базе данных.

      Мотив преступления до сих пор выясняют, но в соцсетях Рамос на протяжении нескольких лет писал о своей нелюбви к Capital Gazette. Это начало происходить после того, как в 2011 году он проиграл суд по делу о преследовании одной женщины. Рамосу не понравилось, как газета освещала судебный процесс. В 2012-м он даже подавал иск против издания, однако суд его отклонил, не найдя никаких оснований для слушания дела.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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