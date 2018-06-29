Спрятавшийся под столом журналист рассказал о стрельбе в редакции Capital Gazette

Мотивом преступника, который расстрелял сотрудников американской газеты Capital, стала личная неприязнь. Об этом сообщает местная пресса. Известно, что ранее мужчина неоднократно обвинял журналистов в клевете и даже подавал на них в суд. По словам полицейских, подозреваемый тщательно готовился к расправе, в результате которой погибли пять человек.
Выстрелы в редакции мэрилендской Capital Gazette раздались в самый разгар рабочего дня. Репортеры работали над очередным номером, он должен был быть подписан в печать через несколько часов, когда в журналистов полетели пули. Криминальный репортер газеты Фил Дэвис прятался от огня под столом, в Twitter он описал, как проходило нападение.
Фил Дэвис: «Стрелок открыл огонь по людям в редакции через стеклянную дверь. Не могу больше ничего сказать и не хочу никого объявлять мертвым, но выглядит это плохо».
Он добавил, что нет ничего страшнее, чем слышать, как стреляют в людей, «пока ты сидишь под столом, а затем слышишь, как стрелок перезаряжает оружие».
Полиция прибыла на место через полторы минуты после того, как получила звонок о происходящем, и, скорее всего, именно это спасло жизнь многим людям. Преступника взяли с оружием в руках. Судя по словам свидетелей, нападавший действовал в одиночку, а вооружен он был винтовкой. Кроме того, у него в рюкзаке нашли светошумовые гранаты и дымовые шашки. А во время проверки здания спецназ, предположительно, обнаружил самодельное взрывное устройство.
Стрелявшим оказался 38-летний Джэррод Рамос. Полиция долго не могла установить его личность. Он отказывался отвечать на вопросы следователей, а перед нападением, специально чтобы у него не смогли взять отпечатки и проверить по базе, преступник повредил себе кончики пальцев. Властям пришлось воспользоваться программой распознавания лица по фотографии, она и нашла фото Рамоса в паспортной базе данных.
Мотив преступления до сих пор выясняют, но в соцсетях Рамос на протяжении нескольких лет писал о своей нелюбви к Capital Gazette. Это начало происходить после того, как в 2011 году он проиграл суд по делу о преследовании одной женщины. Рамосу не понравилось, как газета освещала судебный процесс. В 2012-м он даже подавал иск против издания, однако суд его отклонил, не найдя никаких оснований для слушания дела.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Фил Дэвис: «Стрелок открыл огонь по людям в редакции через стеклянную дверь. Не могу больше ничего сказать и не хочу никого объявлять мертвым, но выглядит это плохо».
Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can’t say much more and don’t want to declare anyone dead, but it’s bad.— Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 июня 2018 г.
Он добавил, что нет ничего страшнее, чем слышать, как стреляют в людей, «пока ты сидишь под столом, а затем слышишь, как стрелок перезаряжает оружие».
Полиция прибыла на место через полторы минуты после того, как получила звонок о происходящем, и, скорее всего, именно это спасло жизнь многим людям. Преступника взяли с оружием в руках. Судя по словам свидетелей, нападавший действовал в одиночку, а вооружен он был винтовкой. Кроме того, у него в рюкзаке нашли светошумовые гранаты и дымовые шашки. А во время проверки здания спецназ, предположительно, обнаружил самодельное взрывное устройство.
Стрелявшим оказался 38-летний Джэррод Рамос. Полиция долго не могла установить его личность. Он отказывался отвечать на вопросы следователей, а перед нападением, специально чтобы у него не смогли взять отпечатки и проверить по базе, преступник повредил себе кончики пальцев. Властям пришлось воспользоваться программой распознавания лица по фотографии, она и нашла фото Рамоса в паспортной базе данных.
Мотив преступления до сих пор выясняют, но в соцсетях Рамос на протяжении нескольких лет писал о своей нелюбви к Capital Gazette. Это начало происходить после того, как в 2011 году он проиграл суд по делу о преследовании одной женщины. Рамосу не понравилось, как газета освещала судебный процесс. В 2012-м он даже подавал иск против издания, однако суд его отклонил, не найдя никаких оснований для слушания дела.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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