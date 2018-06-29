СМИ: расстрелявший сотрудников Capital Gazette мужчина обвинял издание в клевете

Устроивший бойню в редакции американского издания мужчина повредил кожу на своих пальцах, чтобы полиции было сложнее установить его личность, но СМИ публикуют фотографию подозреваемого.
Полиция установила личность мужчины, ворвавшегося в американском Аннаполисе с оружием в редакцию Capital Gazette и открывшего стрельбу из дробовика по его сотрудникам и проводит обыск в доме преступника.
Как передает телеканал CBS, вооруженное нападение совершил длинноволосый белый мужчина в возрасте до 30 лет. Он был задержан. Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый умышленно повредил себе кожу на пальцах, чтобы помешать установить его личность путем снятия отпечатков.
Для идентификиции личности задержанного правоохранители использовали базу фотографий с паспортов и водительских прав. Как передает CNN, задержанного зовут Джэррод Уоррен Рамос. Сообщается также, что это житель штата Мэриленд, который в 2012 году обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск.
В полиции пока не комментируют информацию о личности подозреваемого, поскольку расследование еще не завершено. Правоохранители сообщили только, что задержанный в редакции мужчина «отказывается сотрудничать со следствием».
Напомним, нападение на редакцию Capital Gazette в американском городе Аннаполис произошло около 14:40 по местному времени. Вооруженный дробовиком мужчина ворвался в здание и открыл огонь по сотрудникам издания. Сведения поступали противоречивые. Сообщалось о том, что 5 человек погибли, более 20 получили ранения. Но позже в полиции заявили, что 5 человек погибли, а двое были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, не угрожающими жизни.
Спецслужбы эвакуировали людей из здания. Велись поиски возможных сообщников нападавшего и взрывчатки. Сообщалось об обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, а также горючих материалов, которые якобы находились в рюкзаке у подозреваемого. Здание проверили саперы.
Президент США Дональд Трамп был извещен о происшествии в Мэриленде. Он выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим.
Как передает телеканал CBS, вооруженное нападение совершил длинноволосый белый мужчина в возрасте до 30 лет. Он был задержан. Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый умышленно повредил себе кожу на пальцах, чтобы помешать установить его личность путем снятия отпечатков.
Для идентификиции личности задержанного правоохранители использовали базу фотографий с паспортов и водительских прав. Как передает CNN, задержанного зовут Джэррод Уоррен Рамос. Сообщается также, что это житель штата Мэриленд, который в 2012 году обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск.
В полиции пока не комментируют информацию о личности подозреваемого, поскольку расследование еще не завершено. Правоохранители сообщили только, что задержанный в редакции мужчина «отказывается сотрудничать со следствием».
Напомним, нападение на редакцию Capital Gazette в американском городе Аннаполис произошло около 14:40 по местному времени. Вооруженный дробовиком мужчина ворвался в здание и открыл огонь по сотрудникам издания. Сведения поступали противоречивые. Сообщалось о том, что 5 человек погибли, более 20 получили ранения. Но позже в полиции заявили, что 5 человек погибли, а двое были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, не угрожающими жизни.
Спецслужбы эвакуировали людей из здания. Велись поиски возможных сообщников нападавшего и взрывчатки. Сообщалось об обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, а также горючих материалов, которые якобы находились в рюкзаке у подозреваемого. Здание проверили саперы.
Президент США Дональд Трамп был извещен о происшествии в Мэриленде. Он выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим.
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