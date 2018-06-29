Полиция нашла предполагаемое взрывное устройство на месте стрельбы в Capital Gazette

В здании редакции газеты в американском городе Аннаполисе, где произошла стрельба, работают саперы.
В полиции города Аннаполис подтвердили, что в здании редакции Capital Gazette, где произошла стрельба и погибли люди, обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, пишет РИА Новости.
Билл Крампфт, руководитель окружной полиции: «Мы обнаружили то, что, как мы думали, может быть взрывным устройством. О нем позаботились. На месте работают сотрудники саперного взвода. Мы считаем, что больше взрывных устройств там нет».
Крампфт уточнил, что сейчас в здании, где произошла стрельба, проводятся следственные действия, никакой опасности для общества уже нет.
В полиции также заявили, что задержан белый мужчина, подозреваемый в совершении вооруженного нападения. Пока он отказывается сотрудничать со следствием, и мотивы преступника не установлены.
Нападение на редакцию Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд) произошло около 14:40 по местному времени. Вооруженный мужчина ворвался в здание и открыл огонь по сотрудникам газеты из дробовика. По последним данным, погибли 5 человек, 22 получили ранения. Полиция задержала подозреваемого и эвакуировала людей из здания. Велись поиски возможных сообщников нападавшего, а также взрывных устройств.
О происшествии известили президента США Дональда Трампа. Он выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим.
Один из журналистов издания по имени Фил Дэвис вел в Twitter краткий репортаж о происходившем в офисе во время стрельбы, рассказывая о том, как это было страшно.
Билл Крампфт, руководитель окружной полиции: «Мы обнаружили то, что, как мы думали, может быть взрывным устройством. О нем позаботились. На месте работают сотрудники саперного взвода. Мы считаем, что больше взрывных устройств там нет».
Крампфт уточнил, что сейчас в здании, где произошла стрельба, проводятся следственные действия, никакой опасности для общества уже нет.
В полиции также заявили, что задержан белый мужчина, подозреваемый в совершении вооруженного нападения. Пока он отказывается сотрудничать со следствием, и мотивы преступника не установлены.
Нападение на редакцию Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд) произошло около 14:40 по местному времени. Вооруженный мужчина ворвался в здание и открыл огонь по сотрудникам газеты из дробовика. По последним данным, погибли 5 человек, 22 получили ранения. Полиция задержала подозреваемого и эвакуировала людей из здания. Велись поиски возможных сообщников нападавшего, а также взрывных устройств.
О происшествии известили президента США Дональда Трампа. Он выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим.
Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2018 г.
Один из журналистов издания по имени Фил Дэвис вел в Twitter краткий репортаж о происходившем в офисе во время стрельбы, рассказывая о том, как это было страшно.
There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you’re under your desk and then hear the gunman reload— Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 июня 2018 г.
Комментарии