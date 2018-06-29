    Полиция нашла предполагаемое взрывное устройство на месте стрельбы в Capital Gazette. СМИ, США, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция нашла предполагаемое взрывное устройство на месте стрельбы в Capital Gazette

    Полиция нашла предполагаемое взрывное устройство на месте стрельбы в Capital Gazette

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    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts
    Полиция нашла предполагаемое взрывное устройство на месте стрельбы в Capital Gazette

    Полиция нашла предполагаемое взрывное устройство на месте стрельбы в Capital Gazette

    Полиция нашла предполагаемое взрывное устройство на месте стрельбы в Capital Gazette
    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts

      • В здании редакции газеты в американском городе Аннаполисе, где произошла стрельба, работают саперы.

      В полиции города Аннаполис подтвердили, что в здании редакции Capital Gazette, где произошла стрельба и погибли люди, обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, пишет РИА Новости.

      Билл Крампфт, руководитель окружной полиции: «Мы обнаружили то, что, как мы думали, может быть взрывным устройством. О нем позаботились. На месте работают сотрудники саперного взвода. Мы считаем, что больше взрывных устройств там нет».

      Крампфт уточнил, что сейчас в здании, где произошла стрельба, проводятся следственные действия, никакой опасности для общества уже нет.

      В полиции также заявили, что задержан белый мужчина, подозреваемый в совершении вооруженного нападения. Пока он отказывается сотрудничать со следствием, и мотивы преступника не установлены.

      Нападение на редакцию Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд) произошло около 14:40 по местному времени. Вооруженный мужчина ворвался в здание и открыл огонь по сотрудникам газеты из дробовика. По последним данным, погибли 5 человек, 22 получили ранения. Полиция задержала подозреваемого и эвакуировала людей из здания. Велись поиски возможных сообщников нападавшего, а также взрывных устройств.

      О происшествии известили президента США Дональда Трампа. Он выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим.



      Один из журналистов издания по имени Фил Дэвис вел в Twitter краткий репортаж о происходившем в офисе во время стрельбы, рассказывая о том, как это было страшно.



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