СМИ: при стрельбе в редакции американской газеты погибли люди

Стрельба произошла в редакции Capital Gazette в американском Мэриленде. По предварительным данным, погибли 4 человека.
Как сообщают американские СМИ, стрельба произошла в редакции Capital Gazette в американском городе Анаполис (штат Мэриленд). Информация об этом размещена и на сайте самого издания.
Как передает FOX News, подозреваемый уже задержан полицией. Район происшествия оцеплен, люди из здания эвакуированы.
Сообщение пресс-службы городской полиции: «Мы изучаем сообщения об инциденте в здании Capital Gazette в Аннаполисе. Мы предоставим дополнительную информацию, как только получим подтверждение».
В полиции подтвердили информацию о том, что «несколько человек получили тяжелые ранения», не называя точного числа пострадавших и погибших. СМИ сообщают о четверых погибших. Официальных подтверждений этой информации нет.
Правоохранители также сообщали о том, что в здании редакции газеты могут находиться другие вооруженные люди и взрывные устройства, но, по последним данным, эта версия не подтвердилась.
Журналисты со ссылкой на источники сообщают, что преступник использовал дробовик.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о происшествии.
Как передает FOX News, подозреваемый уже задержан полицией. Район происшествия оцеплен, люди из здания эвакуированы.
Сообщение пресс-службы городской полиции: «Мы изучаем сообщения об инциденте в здании Capital Gazette в Аннаполисе. Мы предоставим дополнительную информацию, как только получим подтверждение».
В полиции подтвердили информацию о том, что «несколько человек получили тяжелые ранения», не называя точного числа пострадавших и погибших. СМИ сообщают о четверых погибших. Официальных подтверждений этой информации нет.
Правоохранители также сообщали о том, что в здании редакции газеты могут находиться другие вооруженные люди и взрывные устройства, но, по последним данным, эта версия не подтвердилась.
#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall.— Anne Arundel Police (@AACOPD) 28 июня 2018 г.
Журналисты со ссылкой на источники сообщают, что преступник использовал дробовик.
UPDATE: @ABC7Brad reporting that according to sources, a shotgun was involved and a suspect is in custody in Annapolis shooting.— Nancy Chen (@NancyChenNews) 28 июня 2018 г.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о происшествии.
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