    СМИ: при стрельбе в редакции американской газеты погибли люди

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    • Фото: @joshuamckerrow / twitter.com
    СМИ: при стрельбе в редакции американской газеты погибли люди

    СМИ: при стрельбе в редакции американской газеты погибли люди

    СМИ: при стрельбе в редакции американской газеты погибли люди
  • Фото: @joshuamckerrow / twitter.com

    • Стрельба произошла в редакции Capital Gazette в американском Мэриленде. По предварительным данным, погибли 4 человека.

    Как сообщают американские СМИ, стрельба произошла в редакции Capital Gazette в американском городе Анаполис (штат Мэриленд). Информация об этом размещена и на сайте самого издания.

    Как передает FOX News, подозреваемый уже задержан полицией. Район происшествия оцеплен, люди из здания эвакуированы.

    Сообщение пресс-службы городской полиции: «Мы изучаем сообщения об инциденте в здании Capital Gazette в Аннаполисе. Мы предоставим дополнительную информацию, как только получим подтверждение».

    В полиции подтвердили информацию о том, что «несколько человек получили тяжелые ранения», не называя точного числа пострадавших и погибших. СМИ сообщают о четверых погибших. Официальных подтверждений этой информации нет.

    Правоохранители также сообщали о том, что в здании редакции газеты могут находиться другие вооруженные люди и взрывные устройства, но, по последним данным, эта версия не подтвердилась.




    Журналисты со ссылкой на источники сообщают, что преступник использовал дробовик.



    Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о происшествии.

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