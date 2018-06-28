В США при стрельбе в редакции газеты пострадали более 20 человек, есть погибшие

Стали известны первые подробности о стрельбе в редакции Capital Gazette в американском штате Мэриленд.
В американском городе Аннаполис вооруженный мужчина ворвался в здание редакции Capital Gazette, выстрелил сквозь стеклянную дверь в офисе и открыл огонь по сотрудникам. По последним данным, жертвами нападения стали 5 человек, 22 получили ранения. Ранее сообщалось о четверых или шести погибших.
Телеканал Fox News, ссылаясь на шерифа округа, утверждает, что подозреваемый в стрельбе задержан. И что якобы это никакой не теракт, а местный конфликт, никаких угроз не поступало. Несмотря на эти заявления, охрану редакций крупных средств массовой информации усилили даже в Нью-Йорке.
Стивен Шу, руководитель полицейского управления Аннаполиса: «По информации, которая у нас имеется на данный момент, 5 человек погибли, еще несколько тяжело ранены. Стрелявший находится под стражей и был допрошен».
Ранее в полиции заявляли о том, что здании редакции газеты могут находиться другие вооруженные люди и взрывные устройства, но позже правоохранители сообщили, что эта информация не подтвердилась. Велись поиски возможных сообщников стрелка. Сотрудников издания выводили из здания с поднятыми руками. Вокруг здания кружит полицейский вертолет. Район происшествия оцеплен.
О происшествии известили президента США Дональда Трампа.
Один из журналистов издания по имени Фил Дэвис спрятался под столом в редакции и вел в Twitter краткий репортаж о происходившем в офисе во время стрельбы. Он написал, что вооруженный мужчина открыл огонь по его коллегам и несколько из них были убиты. Дэвис также рассказал о том, как это было страшно.
Телеканал Fox News, ссылаясь на шерифа округа, утверждает, что подозреваемый в стрельбе задержан. И что якобы это никакой не теракт, а местный конфликт, никаких угроз не поступало. Несмотря на эти заявления, охрану редакций крупных средств массовой информации усилили даже в Нью-Йорке.
Стивен Шу, руководитель полицейского управления Аннаполиса: «По информации, которая у нас имеется на данный момент, 5 человек погибли, еще несколько тяжело ранены. Стрелявший находится под стражей и был допрошен».
Ранее в полиции заявляли о том, что здании редакции газеты могут находиться другие вооруженные люди и взрывные устройства, но позже правоохранители сообщили, что эта информация не подтвердилась. Велись поиски возможных сообщников стрелка. Сотрудников издания выводили из здания с поднятыми руками. Вокруг здания кружит полицейский вертолет. Район происшествия оцеплен.
О происшествии известили президента США Дональда Трампа.
Один из журналистов издания по имени Фил Дэвис спрятался под столом в редакции и вел в Twitter краткий репортаж о происходившем в офисе во время стрельбы. Он написал, что вооруженный мужчина открыл огонь по его коллегам и несколько из них были убиты. Дэвис также рассказал о том, как это было страшно.
A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead.— Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 июня 2018 г.
There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you’re under your desk and then hear the gunman reload— Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 июня 2018 г.
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