    Поэта Андрея Дементьева похоронят в Москве

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    Поэта Андрея Дементьева похоронят в Москве

    Поэта Андрея Дементьева похоронят в Москве

    Семья Андрея Дементьева приняла решение не хоронить поэта в его родной Твери.

    Поэт Андрей Дементьев будет похоронен в Москве. Об этом в четверг сообщила ТАСС вдова Дементьева Анна Пугач.

    Анна Пугач: «На семейном совете мы приняли решение не ехать в Тверь и похоронить Андрея Дмитриевича в Москве. Отпевание пройдет в церкви иконы Божией Матери „Всех скорбящих Радость“ на Большой Ордынке. Службу возглавит настоятель церкви, митрополит Волоколамский Иларион».

    В пресс-службе ГБУ «Ритуал» уточнили, что Дементьев будет похоронен на Кунцевском кладбище.

    Накануне вдова поэта сообщила, что прощание с Дементьевым пройдет в пятницу в 11 часов в концертном зале имени Чайковского в Москве.

    смотретьАндрей Дементьев не дожил до 90-летия три недели
    Андрей Дементьев не дожил до 90-летия три недели
    О смерти Андрея Дементьева стало известно во вторник утром. Поэт скончался в 1-й Градской больнице в Москве после продолжительной болезни, не дожив 20 дней до своего 90-летия.

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