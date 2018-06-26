Вдова Андрея Дементьева назвала дату и место прощания с поэтом

Прощание с Андреем Дементьевым пройдет 29 июня в Москве.
Церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым пройдет 29 июня в Зале имени Чайковского в Москве. Об этом во вторник сообщила ТАСС вдова поэта Анна Пугач.
Анна Пугач: «Прощание состоится 29 июня в 11:00 утра в Зале имени Чайковского».
Пугач добавила, что место похорон Дементьева еще не определено точно, но поэта похоронят либо в Москве, либо в его родной Твери.
О смерти Андрея Дементьева стало известно во вторник утром. Поэт скончался в 1-й Градской больнице в Москве после продолжительной болезни, не дожив 20 дней до своего 90-летия.
Анна Пугач: «Прощание состоится 29 июня в 11:00 утра в Зале имени Чайковского».
Пугач добавила, что место похорон Дементьева еще не определено точно, но поэта похоронят либо в Москве, либо в его родной Твери.
О смерти Андрея Дементьева стало известно во вторник утром. Поэт скончался в 1-й Градской больнице в Москве после продолжительной болезни, не дожив 20 дней до своего 90-летия.
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