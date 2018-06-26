Андрей Дементьев не дожил до 90-летия три недели

Сегодня ушел из жизни Андрей Дементьев. Нет таких современников поэта, кто не знает хотя бы одну из песен на его стихи. А еще были 20 лет в литературном журнале «Юность», 10 из них он проработал главным редактором. Именно под руководством Дементьева издание достигло пика своей популярности.
Дементьев очень хотел дожить до 90-летия, ему не хватило ровно 20 дней. Еще в начале июня он выступал на фестивале «Красная площадь», бурно общался с почитателями его таланта, подписывал книги. Но родные говорили, что уже тогда Дементьев жаловался на усталость. Годы и болячки навалились.
Быть стариками — не простая штука.
Не все умеют стариками быть.
Дожить до старости — еще не вся наука,
Куда трудней достоинство хранить.
Эти строки прекрасно отражают фирменный стиль, почерк поэта, честный и чуть ироничный. Он родился 16 июля 1928 года в Твери. Дети войны взрослели рано. Уже через 2 года после окончания школы Андрей Дмитриевич опубликовал первые стихи в местной прессе и вскоре устроился литературным сотрудником отдела сельского хозяйства газеты «Калининская правда» (была, оказывается, такая должность).
Его стихи прекрасно ложились на музыку. Перу Дементьева принадлежат, как сейчас бы сказали, мегахиты 70-х («Алёнушка», «Лебединая верность») и 80-х («Улыбнитесь, каскадеры», «Яблоки на снегу»). Мигуля, Мартынов, Ротару, Мулерман, Зыкина, Толкунова, «Земляне», Муромов — все они отчасти обязаны своей популярностью Андрею Дементьеву, многие певцы буквально боролись за право исполнять его песни. Так «Балладу о матери» пели и Ротару, и Мартынов, и Серебрянников.
Уже тогда можно было, так сказать, закруглиться и спокойно жить на авторские отчисления, но неуемный Дементьев что ни год, то взваливал на себя новую ношу, новую ответственность — редактировал журнал «Юность», печатая нежелательных, антисоветских Аксёнова и Войновича, потом работал на телевидении. Впрочем, в новой России его тоже сочли человеком неудобным. Он и с чиновниками ругался и олигархам кланяться забывал.
В Лондоне, в Италии, в Севилье
Самые престижные дворцы,
Не торгуясь, русские скупили…
Так и тянет крикнуть: «Молодцы!»
Я бы дал им ордена почета,
Лишь бы честный получить ответ -
«Как смогли вы столько заработать
За каких-то восемь-десять лет?»
Сам Андрей Дмитриевич большого состояния так и не скопил, говорил, что не умеет хитрить и ненавидит лжецов. Зато за прожитую жизнь было не стыдно.
Быть стариками — не простая штука.
Не все умеют стариками быть.
Дожить до старости — еще не вся наука,
Куда трудней достоинство хранить.
Эти строки прекрасно отражают фирменный стиль, почерк поэта, честный и чуть ироничный. Он родился 16 июля 1928 года в Твери. Дети войны взрослели рано. Уже через 2 года после окончания школы Андрей Дмитриевич опубликовал первые стихи в местной прессе и вскоре устроился литературным сотрудником отдела сельского хозяйства газеты «Калининская правда» (была, оказывается, такая должность).
Его стихи прекрасно ложились на музыку. Перу Дементьева принадлежат, как сейчас бы сказали, мегахиты 70-х («Алёнушка», «Лебединая верность») и 80-х («Улыбнитесь, каскадеры», «Яблоки на снегу»). Мигуля, Мартынов, Ротару, Мулерман, Зыкина, Толкунова, «Земляне», Муромов — все они отчасти обязаны своей популярностью Андрею Дементьеву, многие певцы буквально боролись за право исполнять его песни. Так «Балладу о матери» пели и Ротару, и Мартынов, и Серебрянников.
Уже тогда можно было, так сказать, закруглиться и спокойно жить на авторские отчисления, но неуемный Дементьев что ни год, то взваливал на себя новую ношу, новую ответственность — редактировал журнал «Юность», печатая нежелательных, антисоветских Аксёнова и Войновича, потом работал на телевидении. Впрочем, в новой России его тоже сочли человеком неудобным. Он и с чиновниками ругался и олигархам кланяться забывал.
В Лондоне, в Италии, в Севилье
Самые престижные дворцы,
Не торгуясь, русские скупили…
Так и тянет крикнуть: «Молодцы!»
Я бы дал им ордена почета,
Лишь бы честный получить ответ -
«Как смогли вы столько заработать
За каких-то восемь-десять лет?»
Сам Андрей Дмитриевич большого состояния так и не скопил, говорил, что не умеет хитрить и ненавидит лжецов. Зато за прожитую жизнь было не стыдно.
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