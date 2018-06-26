Поэт Дементьев хотел быть похороненным в Москве или Твери

Литературный мир понес невосполнимую утрату. Сегодня не стало советского и российского поэта Андрей Дементьева. Он скончался в Москве на
90-м году жизни.
Информацию о смерти Дементьева агентству РИА Новости подтвердила его супруга Анна Пугач.
Анна Пугач, жена Андрея Дементьева: «Андрея Дмитриевича больше нет, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале „Красная площадь“, общался с читателями. Три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное — в нем была сила духа и любовь к жизни».
По словам Пугач, поэт хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве. Как передает «Интерфакс», Дементьев скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон в эфире «Эха Москвы» признался, что сообщение о кончине поэта его расстроило.
Иосиф Кобзон, народный артист СССР, депутат Госдумы РФ: «Мне очень жаль. Я потерял друга, я потерял потрясающего соавтора. Мы с ним очень много работали. Мы готовились в Твери, где находится единственный Дом поэзии в России, отметить его юбилей. Всевышний распорядился по-своему».
Андрей Дементьев с 1981-го по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта он известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-е и начале 2000-х годов Дементьев работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.
Анна Пугач, жена Андрея Дементьева: «Андрея Дмитриевича больше нет, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале „Красная площадь“, общался с читателями. Три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное — в нем была сила духа и любовь к жизни».
По словам Пугач, поэт хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве. Как передает «Интерфакс», Дементьев скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон в эфире «Эха Москвы» признался, что сообщение о кончине поэта его расстроило.
Иосиф Кобзон, народный артист СССР, депутат Госдумы РФ: «Мне очень жаль. Я потерял друга, я потерял потрясающего соавтора. Мы с ним очень много работали. Мы готовились в Твери, где находится единственный Дом поэзии в России, отметить его юбилей. Всевышний распорядился по-своему».
Андрей Дементьев с 1981-го по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта он известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-е и начале 2000-х годов Дементьев работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.
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