Скончался поэт Андрей Дементьев

Поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев умер на
90-м году жизни.
О смерти Андрея Дементьева первым «Интерфаксу» сообщил информированный источник в медицинских кругах.
Источник: «Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет».
Информацию о смерти Дементьева подтвердила РИА Новости его супруга Анна Пугач.
Дементьев родился в 1928 году в Твери. Он известен как поэт (в том числе как поэт-песенник), радио- и телеведущий. В 80-е и 90-е годы он был главным редактором литературного журнала «Юность». с 2008 года он был членом Общественной палаты РФ. Дементьев — лауреат многих советских и российских премий, в том числе Государственной премии СССР.
Источник: «Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет».
Информацию о смерти Дементьева подтвердила РИА Новости его супруга Анна Пугач.
Дементьев родился в 1928 году в Твери. Он известен как поэт (в том числе как поэт-песенник), радио- и телеведущий. В 80-е и 90-е годы он был главным редактором литературного журнала «Юность». с 2008 года он был членом Общественной палаты РФ. Дементьев — лауреат многих советских и российских премий, в том числе Государственной премии СССР.
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