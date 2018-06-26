    Скончался поэт Андрей Дементьев

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    Скончался поэт Андрей Дементьев

    Скончался поэт Андрей Дементьев

    Скончался поэт Андрей Дементьев
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев умер на 90-м году жизни.

    О смерти Андрея Дементьева первым «Интерфаксу» сообщил информированный источник в медицинских кругах.

    Источник: «Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет».

    Информацию о смерти Дементьева подтвердила РИА Новости его супруга Анна Пугач.

    Дементьев родился в 1928 году в Твери. Он известен как поэт (в том числе как поэт-песенник), радио- и телеведущий. В 80-е и 90-е годы он был главным редактором литературного журнала «Юность». с 2008 года он был членом Общественной палаты РФ. Дементьев — лауреат многих советских и российских премий, в том числе Государственной премии СССР.

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