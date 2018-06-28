    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой

    ФСБ предъявила члену правления «Интер РАО» Цуркан официальное обвинение

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    • Фото: Почуев Михаил / ТАСС
    ФСБ предъявила члену правления «Интер РАО» Цуркан официальное обвинение

    ФСБ предъявила члену правления «Интер РАО» Цуркан официальное обвинение

    ФСБ предъявила члену правления «Интер РАО» Цуркан официальное обвинение
  • Фото: Почуев Михаил / ТАСС

    • Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии.

    Об этом РИА Новости сообщил адвокат подзащитной Дмитрий Цуприк.

    Также Мосгорсуд сегодня признал законным арест члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты, которая просила смягчить меру пресечения.

    Ранее МИД Румынии подтвердил наличие гражданства у Карины Цуркан.

    Цуркан была арестована на прошлой неделе по решению Лефортовского суда Москвы. В суде отказались разглашать детали дела, так как оно имеет гриф «секретно». Известно, что Цуркан подозревают в шпионаже в пользу службы внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ.

    Своей вины Цуркан не признает. Она заявляет, что не понимает, в чем ее обвиняют, и считает свое уголовное дело попыткой сместить ее с занимаемой должности в «Интер РАО».

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