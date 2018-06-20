Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан оказалась гражданкой Румынии

МИД Румынии подтвердил наличие гражданства у Карины Цуркан — члена правления «Интер РАО», арестованной по подозрению в шпионаже.
Член правления российской энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан имеет гражданство Румынии. Эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе МИД страны.
Пресс-служба МИД Румынии: «Министерство иностранных дел официально запросило у посольства Российской Федерации в Бухаресте дополнительные детали и разъяснения по указанному случаю. Из данных, полученных на этот момент, у указанной личности есть и гражданство Румынии».
Цуркан была арестована накануне по решению Лефортовского суда Москвы. В суде отказались разглашать детали дела, так как оно имеет гриф «секретно». Известно, что Цуркан подозревают в шпионаже в пользу службы внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ. Своей вины Цуркан не признает.
Пресс-служба МИД Румынии: «Министерство иностранных дел официально запросило у посольства Российской Федерации в Бухаресте дополнительные детали и разъяснения по указанному случаю. Из данных, полученных на этот момент, у указанной личности есть и гражданство Румынии».
Цуркан была арестована накануне по решению Лефортовского суда Москвы. В суде отказались разглашать детали дела, так как оно имеет гриф «секретно». Известно, что Цуркан подозревают в шпионаже в пользу службы внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ. Своей вины Цуркан не признает.
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