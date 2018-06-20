Замглавы Минэнерго Кравченко был допрошен по делу о шпионаже

Замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко проходит свидетелем по делу члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, арестованной по подозрению в шпионаже.
Вячеслав Кравченко «контактировал с Кариной Цуркан, поэтому был допрошен по делу о шпионаже», сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Во время дачи показаний замминистра энергетики РФ утверждал, что не знал о предполагаемой противоправной деятельности Карины Цуркан. В данный момент госчиновник находится в статусе свидетеля, отметил собеседник агентсва.
Отмечается, что по месту работы Вячеслава Кравченко уже провели обыск.
Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан накануне была арестована в Москве. Она подозревается в шпионаже в пользу службы внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ. Своей вины Цуркан не признает.
Согласно данным, которые были опубликованы на сайте «Интер РАО», Цуркан родилась в 1974 году, окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Членом правления и руководителем блока трейдинга она является уже шесть лет. В компании ТАСС заявили, что в настоящее время сотрудница «находится в отпуске».
Во время дачи показаний замминистра энергетики РФ утверждал, что не знал о предполагаемой противоправной деятельности Карины Цуркан. В данный момент госчиновник находится в статусе свидетеля, отметил собеседник агентсва.
Отмечается, что по месту работы Вячеслава Кравченко уже провели обыск.
Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан накануне была арестована в Москве. Она подозревается в шпионаже в пользу службы внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ. Своей вины Цуркан не признает.
Согласно данным, которые были опубликованы на сайте «Интер РАО», Цуркан родилась в 1974 году, окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Членом правления и руководителем блока трейдинга она является уже шесть лет. В компании ТАСС заявили, что в настоящее время сотрудница «находится в отпуске».
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