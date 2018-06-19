В Москве арестовали подозреваемую в шпионаже иностранку

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест подданной иностранного государства Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже.

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Как сообщили в суде, «в отношении Цуркан Карины Валерьевны выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа». Представитель суда отказался от дальнейших комментариев в связи с тем, что дело имеет гриф «секретно».



Отмечается, что защитники подали жалобу на арест Цуркан, «но дата рассмотрения в Мосгорсуде не назначена». Цуркан инкриминируется статья «Шпионаж». Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.