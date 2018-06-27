Минобороны: жители Сирии рассказали о подготовке новой провокации «Белых касок»

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили об обращении жителей провинции Идлиб, ставших очевидцами того, как представители неправительственной организации «Белые каски» в регионе готовятся к съемкам очередного постановочного «видеосвидетельства».
Алексей Цыганков, начальник российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии: «В российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии по телефону обратились жители провинции Идлиб, которые сообщили о готовящейся провокации со стороны организации „Белые каски“. По словам обратившихся в ЦПВС в воскресенье в город Идлиб прибыла колонна из 6 легковых автомобилей с эмблемами „Белых касок“, а также грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, емкостями с жидкостью, видеооборудованием и семью ракетами. После прибытия четверо неизвестных местным жителям лиц в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком».
По информации российских специалистов, представители «Белых касок» вывезли снаряженные ракеты в направлении населенного пункта Маарет-эн-Нууман.
Напомним, после того, как сирийские неправительственные организации, включая печально известные съемками постановочных роликов «Белые каски», опубликовали информацию о якобы имевшем место 7 апреля в сирийском городе Дума применении химического оружия. В химатаке обвинили правительственные войска. Российские эксперты не обнаружили в городе Дума следов использования химоружия. Но 14 апреля без санкции Совбеза ООН США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по объектам в Сирии «где могут производить химоружие». Москва и Дамаск обвиняют «Белые каски» в связях с террористами, напоминает ТАСС.
В среду в Гааге на закрытой сессии конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химоружия Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла предложенные Великобританией изменения в мандате, которые дают теперь право этой организации предъявлять обвинения в применении химического оружия. При этом были отклонены все поправки, которые предложили внести в британский проект другие государства.
Теперь ОЗХО сможет не только расследовать случаи применения химоружия, но и сразу называть виновных. Россия выступала против, заявляя, что такие полномочия и функции могут принадлежать исключительно Совбезу ООН и подорвут доверие к организации.
По информации российских специалистов, представители «Белых касок» вывезли снаряженные ракеты в направлении населенного пункта Маарет-эн-Нууман.
Напомним, после того, как сирийские неправительственные организации, включая печально известные съемками постановочных роликов «Белые каски», опубликовали информацию о якобы имевшем место 7 апреля в сирийском городе Дума применении химического оружия. В химатаке обвинили правительственные войска. Российские эксперты не обнаружили в городе Дума следов использования химоружия. Но 14 апреля без санкции Совбеза ООН США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по объектам в Сирии «где могут производить химоружие». Москва и Дамаск обвиняют «Белые каски» в связях с террористами, напоминает ТАСС.
В среду в Гааге на закрытой сессии конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химоружия Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла предложенные Великобританией изменения в мандате, которые дают теперь право этой организации предъявлять обвинения в применении химического оружия. При этом были отклонены все поправки, которые предложили внести в британский проект другие государства.
Теперь ОЗХО сможет не только расследовать случаи применения химоружия, но и сразу называть виновных. Россия выступала против, заявляя, что такие полномочия и функции могут принадлежать исключительно Совбезу ООН и подорвут доверие к организации.
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