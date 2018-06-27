В Гааге обсуждают возможное расширение полномочий ОЗХО

Вопрос расширения полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обсуждают сегодня в Гааге. Там уже второй день заседает специальная сессия, на которой присутствует российская сторона.
Участники встречи рассматривают инициативу Великобритании, которая предлагает наделить ОЗХО правом назначать виновных в применении отравляющих веществ даже без наличия прямых доказательств. Пять делегаций уже выступили за внесение поправок в основной текст.
Георгий Каламанов, глава делегации РФ в ОЗХО: «Я объективно могу сказать о том, что сейчас происходит в зале. Колоссальное количество стран воздерживается от голосования, ряд стран просто не присутствует в зале. Мы внимательно следим и за количеством, и за кворумом. Очень важна позиция, и для меня действительно это было открытием, ряда стран, которые сейчас голосуют за поправки, хотя вчера, когда мы обсуждали с коллегами из этих стран этот вопрос, у них была явная позиция поддержать британский проект документа».
Ожидается, что голосование по проекту состоится во второй половине дня. Россия ранее подвергла его серьезной критике. По мнению наших дипломатов, ОЗХО должна в первую очередь следить за выполнением запрета на использование химоружия, а не быть третейским судьей.
Георгий Каламанов, глава делегации РФ в ОЗХО: «Я объективно могу сказать о том, что сейчас происходит в зале. Колоссальное количество стран воздерживается от голосования, ряд стран просто не присутствует в зале. Мы внимательно следим и за количеством, и за кворумом. Очень важна позиция, и для меня действительно это было открытием, ряда стран, которые сейчас голосуют за поправки, хотя вчера, когда мы обсуждали с коллегами из этих стран этот вопрос, у них была явная позиция поддержать британский проект документа».
Ожидается, что голосование по проекту состоится во второй половине дня. Россия ранее подвергла его серьезной критике. По мнению наших дипломатов, ОЗХО должна в первую очередь следить за выполнением запрета на использование химоружия, а не быть третейским судьей.
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