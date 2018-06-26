Каламанов: 5 стран внесут поправки в проект ОЗХО о наделении ее атрибутивным правом

Пять государств Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовили поправки к британскому проекту об изменении мандата организации и наделении ее правом назначать виновных в химических атаках.
Георгий Каламанов, глава делегации РФ на Специальной конференции государств — членов Конвенции по запрещению химоружия, замминистра промышленности и торговли: «27 июня будут внесены поправки к британскому докладу. Таких поправок пять, их подготовили Венесуэла, Иран, Белоруссия, Казахстан и Бурунди. Россия в соответствии с уставными документами ОЗХО будет настаивать на обсуждении и голосовании по каждой поправке».
По словам Каламанова, голосование по британскому проекту состоится на закрытой сессии Специальной конференции государств — членов конвенции по запрещению химического оружия 27 июня в среду, в 14:30–15:00 по местному времени (15:30–16:00 по Москве).
Георгий Каламанов: «Возможно также внесение дополнительных проектов решений, по которым может состояться голосование».
Как передает ТАСС, Каламанов пока не стал комментировать состоится ли голосование по российско-китайскому проекту усиления мандата ОЗХО, назвав любые комментарии преждевременными.
Россия и Китай предлагают ОЗХО расширить технические возможности миссий организации по расследованию химических инцидентов и оказанию помощи пострадавшим странам.
Напомним, Россия выступает против наделения Организации по запрещению химического оружия правом называть виновных в химатаках. Об этом в среду российская делегация заявила в Гааге на внеочередной конференции стран ОЗХО, созванной по инициативе Великобритании. Западные государства пытаются наделить ОЗХО правом называть виновных в инцидентах с применением отравляющих веществ, а при отсутствии достаточной доказательной базы называть их теми, кто с «высокой вероятностью» несет ответственность за химатаки. По мнению экспертов, это не только меняет статус ОЗХО, но и подрывает к ней доверие.
По словам Каламанова, голосование по британскому проекту состоится на закрытой сессии Специальной конференции государств — членов конвенции по запрещению химического оружия 27 июня в среду, в 14:30–15:00 по местному времени (15:30–16:00 по Москве).
Георгий Каламанов: «Возможно также внесение дополнительных проектов решений, по которым может состояться голосование».
Как передает ТАСС, Каламанов пока не стал комментировать состоится ли голосование по российско-китайскому проекту усиления мандата ОЗХО, назвав любые комментарии преждевременными.
Россия и Китай предлагают ОЗХО расширить технические возможности миссий организации по расследованию химических инцидентов и оказанию помощи пострадавшим странам.
Напомним, Россия выступает против наделения Организации по запрещению химического оружия правом называть виновных в химатаках. Об этом в среду российская делегация заявила в Гааге на внеочередной конференции стран ОЗХО, созванной по инициативе Великобритании. Западные государства пытаются наделить ОЗХО правом называть виновных в инцидентах с применением отравляющих веществ, а при отсутствии достаточной доказательной базы называть их теми, кто с «высокой вероятностью» несет ответственность за химатаки. По мнению экспертов, это не только меняет статус ОЗХО, но и подрывает к ней доверие.
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