Созванная Лондоном внеочередная конференция ОЗХО открывается в Гааге

В Гааге сегодня стартует внеочередная конференция стран Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В работе специальной сессии принимает участие и Россия.

Внеочередная конференция государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия созвана по инициативе Великобритании. На этой встрече западные государства попытаются наделить Организацию по запрещению химического оружия формальным правом называть виновных в инцидентах с применением отравляющих веществ, а при отсутствии достаточной доказательной базы называть тех, кто с «высокой вероятностью» несет ответственность за химические атаки.



С подобной идеей выступила Великобритания, которая совершенно очевидно сегодня реанимирует историю отравления Сергея и Юлии Скрипалей, которые уже выписаны из больниц. При этом Лондон вновь попытается получить поддержку в ОЗХО своей версии, что за этим делом «с высокой вероятностью» стоит Россия. Также с высокой вероятностью на конференции будет вновь поднят вопрос об инцидентах с подтвержденным или мнимым применением химического оружия в Сирии, за которые Запад по умолчанию стремится возложить всю ответственность на официальный Дамаск.



Российский ответ на все эти инициативы был озвучен заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым.



Сергей Вершинин, заместитель министра иностранных дел РФ: «Недопустимо, отталкиваясь от этих провокаций, заранее навешивать обвинительные ярлыки в отношении неудобных правительств, осложняя таким образом экспертную работу по реальному установлению реальных фактов. Никак не отвечают логике коллективного поиска решений попытки внести раскол в международные организации, такие, как ОЗХО. В этом же ряду нежелание поддержать в Совете безопасности ООН резолюцию об усовершенствовании методов работы совместного механизма по расследованию в Сирии и намерения наделить ОЗХО функциями, не оговоренными химконвенцией и относящимися, по своей сути, к компетенции Совета безопасности».



Чего, по сути, хотят добиться англичане и их союзники? Чтобы ОЗХО вместо роли эксперта, занимающегося техническими заключениями об обстоятельствах инцидентов с отравляющими веществами, начала самостоятельно играть роль обвинителя. Может ли сегодня этому помешать Россия? Сказать сейчас сложно. Дело в том, что в ОЗХО при принятии решений используют очень хитрую процедуру. Чтобы изменить полномочия организации, нужно, чтобы за это проголосовала 1/3 участников конференции, задействованных в голосовании.



Как предает обозреватель НТВ Вадим Глускер, это последнее уточнение имеет огромное значение, поскольку те, кто при голосовании воздержится, считаются не принявшими в нем участия, следовательно, их голоса вообще не будут приняты в расчет. А при отсутствии согласия с таким преобразованием всех членов организации это уже прямой путь к расколу в ОЗХО, который может поставить под угрозу саму Конвенцию о запрещении химического оружия.