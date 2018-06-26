Россия выступила против наделения ОЗХО правом называть виновных в химатаках

Россия выступает против наделения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом называть виновных в химатаках. Об этом наша делегация сегодня заявила в Гааге. Там открылась внеочередная конференция стран ОЗХО. Встречу созвала Великобритания, которая и добивается того, чтобы организация взяла на себя функции обвинителя. Однако это предложение уже вызвало шквал критики. А проблемы возникли даже в том, чтобы организовать обсуждение.

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Ради кворума ОЗХО приглашает на заседание те государства, которым в голосовании отказано — например, за неуплату взносов. При этом нет никакой уверенности, а главное, юридического контроля, что эти самые государства в самый ответственный момент не будут голосовать. На сегодняшней встрече западные государства пытаются наделить ОЗХО правом называть виновных в инцидентах с применением отравляющих веществ, а при отсутствии достаточной доказательной базы называть их теми, кто с «высокой вероятностью» несет ответственность за химические атаки.



Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при ОЗХО: «Наши американские, как мы говорим, партнеры собирались устроить здесь грандиозный спектакль. Сюда подтягиваются крупные силы, тяжеловесы в лице Бориса Джонсона и министра иностранных дел Франции. Там все запланировано. Знаем даже примерно, с чем они будут выступать».



Естественно, снова говорили о Солсбери, иначе Борис Джонсон не был бы верен себе. При этом британский министр иностранных дел по сути впервые с высокой трибуны заявил о том, что ООН ему не нужна. А восполнить пробел, как раз должна новая ОЗХО.



Борис Джонсон: «Прошу голосовать против других предложений, которые делают ОЗХО беззубой. Совбез не смог продлить мандат по расследованию. Значит, нет международного механизма по Сирии, а эксперты ОЗХО могут сказать, где нападение, но не могут сказать, кто ответственен».



Однако постановка вопроса совершенно очевидно не устраивает Россию.



Георгий Каламанов, глава делегации РФ в ОЗХО: «Попытки провести такое решение на нынешней обычной спецсессии конференции попросту нелегитимны. Видим во всем этом явную попытку извратить мандат ОЗХО, подорвать правовые основы, на которых она зиждется. Это деструктивная идея, с которой мы решительно не согласны. Единственным международным органом, помимо международных судов, который может определить виновных и меры воздействия на них, когда речь идет о государствах-членах ООН, является Совет Безопасности».



То есть чего по сути хотят добиться англичане и их союзники? Чтобы ОЗХО вместо роли эксперта, занимающегося техническими заключениями об обстоятельствах инцидентов с отравляющими веществами, начала самостоятельно играть роль обвинителя. А это не только меняет статус организации, но и просто подрывает к ней доверие, передает корреспондент НТВ Вадим Глускер.