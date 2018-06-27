Постпред РФ: изменение мандата ОЗХО принято, чтобы обойти вето России в СБ ООН

Организация по запрещению химического оружия приобрела несвойственные ей функции. Если раньше она контролировала использование отравляющих веществ и работала над тем, чтобы в мире уничтожались их запасы, то теперь приобрела статус обвинителя. Два часа назад в Гааге с подачи Великобритании прошло голосование по расширению полномочий организации.
Теперь ОЗХО сможет не только расследовать случаи применения химоружия, но и сразу называть виновных. Россия выступала против, заявляя, что такие полномочия подорвут доверие к организации.
Накануне Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта консенсусом и настояли на проведении обсуждения и голосования. В результате появились пять поправок, среди которых, например, внесенная Венесуэлой и исключавшая одностороннее требование ОЗХО исключительно в адрес Сирии прекратить использование химоружия. Но каждый раз Британия и союзники получали две трети голосов поддержки за свой первоначальный вариант.
Георгий Каламанов, глава делегации РФ в ОЗХО: «У нас позиция полностью основана на фактах, на аргументах и на той работе, которую проводили эксперты, российские эксперты из различных ведомств на территории Сирийской Арабской Республики. И в различных других точках. Мы — страна, которая за самый короткий промежуток времени решила вопрос по уничтожению запасов химического оружия».
Тем не менее британская инициатива прошла. Отныне ОЗХО получает право называть виновных в инцидентах с применением отравляющих веществ, а при отсутствии достаточной доказательной базы называть их теми, кто с «высокой вероятностью» несет ответственность за химические атаки без суда и следствия. А главное, без всяких мандатов ООН. Новый, альтернативный и исключительно карающий орган. Главный вопрос — как на все это будет реагировать Россия, которая изначально выступала против британской инициативы и без которой ОЗХО просто не может существовать.
Георгий Каламанов: «Россия вносит сейчас колоссальный вклад в деятельность организации. Сама организация без России — и, наверное, это не только наша точка зрения, но и многих других — невозможна. Почему? Потому что и экспертиза, и масштабы страны, и возможности, полагаю, позволяют самой организации находиться на плаву на таком высоком экспертном уровне».
А постоянный представитель в ОЗХО Александр Шульгин, в свою очередь, разъяснил, почему наша страна возражает против того, чтобы придать этой организации статус обвинителя. По словам постпреда РФ, пытаясь придать организации несвойственные ей полномочия, некоторые страны Запада хотят обойти российское вето в Совете Безопасности.
Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО: «Наши западные партнеры с упорством, достойным лучшего применения, продавливают эту миссию. Ясно, почему они это делают, — хотят обойти российское вето в Нью-Йорке».
При этом вопрос о выходе России из ОЗХО пока не стоит. К тому же сегодняшнее решение не вступает в силу прямо сейчас. Работа по реализации решений сегодняшней сессии продлится до ноября. А за это время многое может измениться. В частности, должен уйти в отставку генеральный директор ОЗХО, да и геополитическая ситуация в мире может стать иной.
Накануне Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта консенсусом и настояли на проведении обсуждения и голосования. В результате появились пять поправок, среди которых, например, внесенная Венесуэлой и исключавшая одностороннее требование ОЗХО исключительно в адрес Сирии прекратить использование химоружия. Но каждый раз Британия и союзники получали две трети голосов поддержки за свой первоначальный вариант.
Георгий Каламанов, глава делегации РФ в ОЗХО: «У нас позиция полностью основана на фактах, на аргументах и на той работе, которую проводили эксперты, российские эксперты из различных ведомств на территории Сирийской Арабской Республики. И в различных других точках. Мы — страна, которая за самый короткий промежуток времени решила вопрос по уничтожению запасов химического оружия».
Тем не менее британская инициатива прошла. Отныне ОЗХО получает право называть виновных в инцидентах с применением отравляющих веществ, а при отсутствии достаточной доказательной базы называть их теми, кто с «высокой вероятностью» несет ответственность за химические атаки без суда и следствия. А главное, без всяких мандатов ООН. Новый, альтернативный и исключительно карающий орган. Главный вопрос — как на все это будет реагировать Россия, которая изначально выступала против британской инициативы и без которой ОЗХО просто не может существовать.
Георгий Каламанов: «Россия вносит сейчас колоссальный вклад в деятельность организации. Сама организация без России — и, наверное, это не только наша точка зрения, но и многих других — невозможна. Почему? Потому что и экспертиза, и масштабы страны, и возможности, полагаю, позволяют самой организации находиться на плаву на таком высоком экспертном уровне».
А постоянный представитель в ОЗХО Александр Шульгин, в свою очередь, разъяснил, почему наша страна возражает против того, чтобы придать этой организации статус обвинителя. По словам постпреда РФ, пытаясь придать организации несвойственные ей полномочия, некоторые страны Запада хотят обойти российское вето в Совете Безопасности.
Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО: «Наши западные партнеры с упорством, достойным лучшего применения, продавливают эту миссию. Ясно, почему они это делают, — хотят обойти российское вето в Нью-Йорке».
При этом вопрос о выходе России из ОЗХО пока не стоит. К тому же сегодняшнее решение не вступает в силу прямо сейчас. Работа по реализации решений сегодняшней сессии продлится до ноября. А за это время многое может измениться. В частности, должен уйти в отставку генеральный директор ОЗХО, да и геополитическая ситуация в мире может стать иной.
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