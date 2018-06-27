ОЗХО приняла поправки в мандат, дающие право называть виновных в химатаках

ОЗХО приняла изменения в мандате, которые дают ей право предхъявлять обвинения в применении химического оружия. Изменения были предложены Великобританией.
Организация по запрещению химического оружия приняла изменения в мандате, предложенные Великобританией, и теперь получит право предъявлять обвинения. Таковы предварительные результаты голосования, сообщили ТАСС представители российской делегации в ОЗХО. Постпред Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон сообщил в Twitter, что за расширение мандата поданы 82 голоса, против — 24.
Напомним, обсуждение проекта мандата проходит проходит в Гааге на закрытой сессии конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химоружия. Ранее стало известно, что организация отклонила все поправки, которые предложили внести в британский проект другие государства.
Напомним, британский проект изменения мандата ОЗХО направлен на наделение организации правом называть виновных в химических атаках, а не только ограничиваться технической экспертизой инцидентов с отравляющими веществами. Это означает фактическое получение организацией функций, которые может исполнять только Совбез ООН.
Напомним, обсуждение проекта мандата проходит проходит в Гааге на закрытой сессии конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химоружия. Ранее стало известно, что организация отклонила все поправки, которые предложили внести в британский проект другие государства.
Напомним, британский проект изменения мандата ОЗХО направлен на наделение организации правом называть виновных в химических атаках, а не только ограничиваться технической экспертизой инцидентов с отравляющими веществами. Это означает фактическое получение организацией функций, которые может исполнять только Совбез ООН.
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