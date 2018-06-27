    В Гааге отклонили поправки к британскому проекту по функциям ОЗХО

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    В Гааге отклонили поправки к британскому проекту по функциям ОЗХО

    В Гааге отклонили поправки к британскому проекту по функциям ОЗХО

    Все изменения, внесенные пятью странами в британский проект мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о наделении ее правом называть виновных в химических атаках, были отвергнуты в ходе голосования.

    Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон.

    Питер Уилсон: «Все поправки к британскому проекту мандата ОЗХО были отклонены. Страны-участницы проголосуют по тексту Великобритании».

    Ранее пять стран предложили свои поправки в проект британского мандата ОЗХО. После по каждой поправке проводились обсуждения и голосование. В результате поправку Казахстана поддержали 22 делегации, отклонили — 76; за белорусскую поправку выступили 23, против — 78. Поправки Венесуэлы и Ирана поддержали соответственно 20 и 19 стран, против в обоих случаях выступили 79 делегаций. Последней рассматривали поправку Бурунди, за которую высказались 23 делегации, против — 78.

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    Напомним, британский проект изменения мандата ОЗХО направлен на наделение организации правом называть виновных в химических атаках, а не только ограничиваться технической экспертизой инцидентов с отравляющими веществами. В принципе это означает фактическое принятие организацией функций, которые могут принадлежать только СБ ООН.

    Голосование по проекту британского мандата проходит на закрытой сессии конференции государств — членов Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге.

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