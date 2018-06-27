Помощник президента США: Трамп и Путин считают дискуссию необходимой

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне не ждут конкретных договоренностей от саммита РФ — США.
Болтон отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп «при личной встрече будут обсуждать все темы, которые посчитают наиболее важными», но в США не ждут «каких-то значительных результатов от этой встречи». Впрочем, помощник Трампа не исключил, что какие-либо конкретные договоренности все же будут достигнуты в рамках саммита.
Также Болтон сообщил, что президенты США и РФ сходятся во мнении о том, что отношения двух стран следует улучшать.
Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности: «Если смотреть на возможные области нашего сотрудничества, то президент Трамп и президент Путин считают, что нужно обсуждать и вести дискуссию по общим проблемам, выявлять области для сотрудничества, потому что двухсторонние отношения между РФ и США важны. Это также влияет на стабильность во всем мире».
Кроме того, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров в Москве, помощник Трампа заявил, что позиция США по санкциям и Крыму остается неизменной, и назвал нонсенсом заявления о связи Кремля с предвыборной кампанией американского президента, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробности будут объявлены уже завтра, 28 июня.
Также Ушаков заявил, что встреча, которая давно обсуждалась по закрытым каналам, станет главным международным событием лета, и рассказал, что на переговорах с Болтоном Путин подчеркнул, что придает предстоящему саммиту очень большое значение, и передал Трампу привет.
Также Болтон сообщил, что президенты США и РФ сходятся во мнении о том, что отношения двух стран следует улучшать.
Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности: «Если смотреть на возможные области нашего сотрудничества, то президент Трамп и президент Путин считают, что нужно обсуждать и вести дискуссию по общим проблемам, выявлять области для сотрудничества, потому что двухсторонние отношения между РФ и США важны. Это также влияет на стабильность во всем мире».
Кроме того, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров в Москве, помощник Трампа заявил, что позиция США по санкциям и Крыму остается неизменной, и назвал нонсенсом заявления о связи Кремля с предвыборной кампанией американского президента, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробности будут объявлены уже завтра, 28 июня.
Также Ушаков заявил, что встреча, которая давно обсуждалась по закрытым каналам, станет главным международным событием лета, и рассказал, что на переговорах с Болтоном Путин подчеркнул, что придает предстоящему саммиту очень большое значение, и передал Трампу привет.
Комментарии