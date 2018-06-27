Суд арестовал водителя, насмерть сбившего беременную женщину в Москве

Бывший сотрудник университета «Синергия», по вине которого произошло смертельное ДТП в Москве, арестован.
Суд арестовал до 20 августа бывшего сотрудника университета «Синергия» Михаила Исаханова, сбившего насмерть беременную женщину. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Представитель Головинского суда Москвы: «Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал водителя до 20 августа».
Напомним, автокатастрофа с участием сотрудника университета «Синергия» произошла на прошлой неделе на улице Верхняя Масловка в Москве. 31-летний Исаханов на BMW сбил двух женщин, вылетев на тротуар. По данным полиции, водитель не справился с управлением.
В результате одна из пострадавших — Наталья Львова, находившаяся на 9-м месяце беременности, — сначала потеряла ребенка, а позднее скончалась в Боткинской больнице. Состояние второй пострадавшей остается тяжелым. О задержании Исаханова стало известно накануне. После ДТП он был уволен из учебного заведения.
Представитель Головинского суда Москвы: «Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал водителя до 20 августа».
Напомним, автокатастрофа с участием сотрудника университета «Синергия» произошла на прошлой неделе на улице Верхняя Масловка в Москве. 31-летний Исаханов на BMW сбил двух женщин, вылетев на тротуар. По данным полиции, водитель не справился с управлением.
В результате одна из пострадавших — Наталья Львова, находившаяся на 9-м месяце беременности, — сначала потеряла ребенка, а позднее скончалась в Боткинской больнице. Состояние второй пострадавшей остается тяжелым. О задержании Исаханова стало известно накануне. После ДТП он был уволен из учебного заведения.
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