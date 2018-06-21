В Москве преподаватель вуза на BMW сбил беременную

Наталья Львова, которую несколько дней назад на тротуаре сбила иномарка, до сих пор находится в реанимации — как говорят в таких случаях, между жизнью и смертью. Она ждала ребенка и, к сожалению, его потеряла. Всего за две недели до родов.

Вероятный виновник аварии — преподаватель столичного вуза Михаил Исаханов. Стиль его вождения можно оценить по записи камеры регистратора, которую сейчас изучают полицейские. Пока известно, что он проехал на красный сигнал светофора и, якобы пытаясь избежать столкновения с другой машиной, вывернул на тротуар, где стояли Наталья и еще одна женщина (она тоже получила серьезные травмы). От прохождения медосвидетельствования Исаханов отказался. Все подробности — у корреспондента НТВ Виктории Юдиной.



Он, кажется, в сотый раз пересматривает одни и те же снимки. С них будто ему широко улыбается жена Наташа на последнем месяце беременности. Поверить, что их мечте стать счастливыми родителями не суждено сбыться, Евгений не может. Наталья возвращалась из роддома с последнего обследования, когда на тротуар вылетел лихач. Позже врачи сообщили мужчине: спасти ребенка не удалось.



Само ДТП попало на камеры. Видно, что водитель легковушки заблаговременно останавливается перед перекрестком, зажигается запрещающий сигнал светофора. Владелец BMW то ли не видел его, то ли решил, что успеет проскочить. Не смог и сбил двух женщин. Теперь 31-летнему Михаилу Исаханову могут предъявить обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Но с такой формулировкой супруг одной из пострадавших категорически не согласен.



Евгений Львов, супруг Натальи Львовой: «Я, конечно, не юрист, статей уголовных не знаю и терминологией не владею, но ребенок-то мертвый! Как это можно назвать тяжким вредом здоровью?»



Еще на месте аварии водитель пытался оправдаться: якобы он стал жертвой обстоятельств — уходил от удара со встречным авто. Правда, объяснить, почему вырулил в сторону перехода, где находились люди, так и не смог. Медики экстренно госпитализировали пострадавших. О том, что жена в больнице, Евгений узнал по телефону.



Евгений Львов: «Я взял сумку на роды и полетел в Боткинскую больницу, думал она рожает. Я туда прилетел, а она не рожает — она в реанимации лежит».



Сумку так и не разобрал. Время для него сейчас замерло. Дочь, которую хотели назвать Дианой, не появится на свет. Любимая находится между жизнью и смертью. У Наталии многочисленные переломы, ушибы и серьезная травма головы. Во время первой операции ей перелили больше 20 литров крови. Она до сих пор без сознания, в реанимацию Евгения не пускают. Единственное, что остается, — ждать новостей дома в окружении вещей, с такой любовью купленных для ребенка. Подробнее — в репортаже НТВ.