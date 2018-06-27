В МВД назвали причину громкого ДТП с беременной москвичкой и сотрудником вуза

В столичном главке МВД заявили, что водитель, сбивший беременную женщину и ее подругу, не справился с управлением.
О причине резонансного ДТП рассказала глава пресс-центра столичного управления МВД Екатерина Гузь.
Она также сообщила, что изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Однако после гибели одной из пострадавших его переквалифицировали на более тяжкий состав — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает РИА Новости.
Напомним, автокатастрофа с участием сотрудника университета «Синергия» произошла на улице Верхняя Масловка на севере Москвы. 31-летний Михаил Исаханов на BMW сбил двух женщин, вылетев на тротуар.
В результате одна из пострадавших — Наталья Львова, находившаяся на 9-м месяце беременности, — сначала потеряла ребенка, а позднее скончалась в Боткинской больнице. Состояние второй пострадавшей остается тяжелым.
Исаханов уже задержан. Как сообщили в университете «Синергия», предполагаемый виновник ДТП уволен.
Она также сообщила, что изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Однако после гибели одной из пострадавших его переквалифицировали на более тяжкий состав — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает РИА Новости.
Напомним, автокатастрофа с участием сотрудника университета «Синергия» произошла на улице Верхняя Масловка на севере Москвы. 31-летний Михаил Исаханов на BMW сбил двух женщин, вылетев на тротуар.
В результате одна из пострадавших — Наталья Львова, находившаяся на 9-м месяце беременности, — сначала потеряла ребенка, а позднее скончалась в Боткинской больнице. Состояние второй пострадавшей остается тяжелым.
Исаханов уже задержан. Как сообщили в университете «Синергия», предполагаемый виновник ДТП уволен.
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