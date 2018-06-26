Муж погибшей на 9-м месяце беременности москвички ищет свидетелей ДТП

Наталья Львова, за жизнь которой в течение недели боролись врачи, умерла в Боткинской больнице. Муж женщины обратился к возможным свидетелям ДТП в соцсетях.
Ранее о смерти женщины на своей странице в Facebook сообщил супруг Натальи Львовой. Врачи Боткинской больницы неделю боролись за жизнь находившейся на 9-м месяце беременности пострадавшей, но спасти ни ребенка, ни мать не удалось.
ДТП произошло на прошлой неделе. Водитель BMW вылетел на пешеходный тротуар в Москве и сбил двух женщин. Одна из них — Наталья Львова — находилась на 9-м месяце беременности. Нерожденный ребенок — девочка — погибла сразу. Наталью Львову увезли в реанимацию, ее подруга Варвара Бойко несколько дней пролежала в коме. Сейчас состояние ее здоровья остается тяжелым, но женщину уже перевели в общую палату, сообщает портал Вести.Ru.
Водителю BMW — 31-летнему Михаилу Исаханову предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Однако ни о задержании подозреваемого, ни о возбуждении уголовного дела МВД пока не сообщает. После гибели женщины ситуация может измениться, и Исханову могут предъявить уже более серьезные обвинения по статье «Нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Супруг погибшей женщины заявил, что будет добиваться самого сурового наказания для виновника ДТП. Сейчас Евгений Львов ищет свидетелей аварии, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Евгений Львов: «Друзья, жители дома 21 улицы Верхняя Масловка и все кто был в этот трагический момент рядом, нужны свидетели ДТП, записи с видеорегистраторов, камер, пожалуйста, отзовитесь. Пишите личным сообщением мне, я всегда все читаю. Спасибо».
ДТП произошло на прошлой неделе. Водитель BMW вылетел на пешеходный тротуар в Москве и сбил двух женщин. Одна из них — Наталья Львова — находилась на 9-м месяце беременности. Нерожденный ребенок — девочка — погибла сразу. Наталью Львову увезли в реанимацию, ее подруга Варвара Бойко несколько дней пролежала в коме. Сейчас состояние ее здоровья остается тяжелым, но женщину уже перевели в общую палату, сообщает портал Вести.Ru.
Водителю BMW — 31-летнему Михаилу Исаханову предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Однако ни о задержании подозреваемого, ни о возбуждении уголовного дела МВД пока не сообщает. После гибели женщины ситуация может измениться, и Исханову могут предъявить уже более серьезные обвинения по статье «Нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Супруг погибшей женщины заявил, что будет добиваться самого сурового наказания для виновника ДТП. Сейчас Евгений Львов ищет свидетелей аварии, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Евгений Львов: «Друзья, жители дома 21 улицы Верхняя Масловка и все кто был в этот трагический момент рядом, нужны свидетели ДТП, записи с видеорегистраторов, камер, пожалуйста, отзовитесь. Пишите личным сообщением мне, я всегда все читаю. Спасибо».
Комментарии