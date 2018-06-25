Сборная России проиграла уругвайцам в Самаре

Уругвайцы одержали победу над российской сборной, обеспечив себе первое место в группе А.
Встреча сборных Уругвая и России в Самаре завершилась с разгромным счетом 3:0. Первый гол забил нападающий уругвайской сборной Луис Суарес на 10-й минуте матча. Он успешно реализовал штрафной удар, который был назначен за фол Юрия Газинского в отношении Родриго Бентанкура. Несмотря на активное сопротивление российской национальной команды, в ворота нашей сборной вскоре залетел еще один мяч — он оказался в сетке после дальнего удара Диего Лаксальта рикошетом от Дениса Черышева.
Первый тайм отметился и еще одним неудачным инцидентом — удалением Игоря Смольникова. Первую желтую карточку он получил за фол на Кавани, а вторую — за Лаксальта. Игрок пропустит матч 1/8 финала. Оставшуюся часть матча нашим футболистам пришлось играть в меньшинстве.
Во втором тайме, уже под занавес встречи, успешную атаку провел Эдисон Кавани, забив третий гол в ворота Игоря Акинфеева.
Обе команды еще до матча в Самаре обеспечили себе выход в плей-офф. Сегодняшняя встреча определяла лидера группы, которым стал Уругвай. Сайт НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча.
Многие животные-оракулы предсказывали победу России в этом матче. Но права оказалась выдра Гарри из Сочи, которая нагадала победу Уругвая.
Первый тайм отметился и еще одним неудачным инцидентом — удалением Игоря Смольникова. Первую желтую карточку он получил за фол на Кавани, а вторую — за Лаксальта. Игрок пропустит матч 1/8 финала. Оставшуюся часть матча нашим футболистам пришлось играть в меньшинстве.
Во втором тайме, уже под занавес встречи, успешную атаку провел Эдисон Кавани, забив третий гол в ворота Игоря Акинфеева.
Обе команды еще до матча в Самаре обеспечили себе выход в плей-офф. Сегодняшняя встреча определяла лидера группы, которым стал Уругвай. Сайт НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча.
⚽️ Матч Уругвай — Россия 🔥 Но увы, мы уступили со счетом 3:0. Как вам игра? Наша сборная боролась до конца! Следующий матч у нас в «Лужниках» 1 июля. Начало в 17:00.Опубликовано НТВ Понедельник, 25 июня 2018 г.
Многие животные-оракулы предсказывали победу России в этом матче. Но права оказалась выдра Гарри из Сочи, которая нагадала победу Уругвая.
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