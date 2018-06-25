Встреча Россия — Уругвай проходит в Самаре. Первый тайм выдался непростым для российских футболистов. Сборная России уступает Уругваю со счетом 0:2 после первого тайма.
Футболисты сборных России и Уругвая борются за первое место в группе А. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2018.
Счет открыл на первых минутах матча Луис Суарес, пробив прямым ударом со штрафного. Несмотря на напор, который показали россияне на поле, в ворота нашей сборной вскоре залетел еще один мяч — дальний удар Диего Лаксальта, рикошет от Дениса Черышева.
Игорь Смольников в первом тайме был удален с поля. Первое предупреждение он получил за фол Кавани, а вторую желтую карточку — за Ласкальта. Таким образом, игрок пропустит матч 1/8 финала.
Примечательно, что многие животные-оракулы предсказывали победу России в матче с Уругваем. Победу соперника нагадал только самец выдры из Сочи.
Счет открыл на первых минутах матча Луис Суарес, пробив прямым ударом со штрафного. Несмотря на напор, который показали россияне на поле, в ворота нашей сборной вскоре залетел еще один мяч — дальний удар Диего Лаксальта, рикошет от Дениса Черышева.
Игорь Смольников в первом тайме был удален с поля. Первое предупреждение он получил за фол Кавани, а вторую желтую карточку — за Ласкальта. Таким образом, игрок пропустит матч 1/8 финала.
Примечательно, что многие животные-оракулы предсказывали победу России в матче с Уругваем. Победу соперника нагадал только самец выдры из Сочи.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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