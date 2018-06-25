    Уругвай — Россия. Текстовая трансляция

    Уругвай — Россия: 2:0 после первого тайма

    4 комментария
    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Уругвай — Россия: 2:0 после первого тайма

    Уругвай — Россия: 2:0 после первого тайма

    Уругвай — Россия: 2:0 после первого тайма
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Встреча Россия — Уругвай проходит в Самаре. Первый тайм выдался непростым для российских футболистов. Сборная России уступает Уругваю со счетом 0:2 после первого тайма.

    Футболисты сборных России и Уругвая борются за первое место в группе А. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2018.

    смотретьВ Петербурге болельщики верят в успех россиян на матче с Уругваем
    В Петербурге болельщики верят в успех россиян на матче с Уругваем
    Счет открыл на первых минутах матча Луис Суарес, пробив прямым ударом со штрафного. Несмотря на напор, который показали россияне на поле, в ворота нашей сборной вскоре залетел еще один мяч — дальний удар Диего Лаксальта, рикошет от Дениса Черышева.

    Игорь Смольников в первом тайме был удален с поля. Первое предупреждение он получил за фол Кавани, а вторую желтую карточку — за Ласкальта. Таким образом, игрок пропустит матч 1/8 финала.

    Примечательно, что многие животные-оракулы предсказывали победу России в матче с Уругваем. Победу соперника нагадал только самец выдры из Сочи.

    Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru