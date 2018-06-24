FIFA ответила на допинговые обвинения британских СМИ в адрес сборной России

Международная федерация футбола завершила расследование в отношении игроков сборной России из расширенной заявки команды на чемпионат мира 2018 года и не нашла нарушений. Об этом заявили в FIFA, комментируя публикации британских СМИ.
Ранее британский журналист Ник Харрис на страницах газеты Mail on Sunday заявил, что «FIFA знала о нарушении в России антидопинговых правил». В своей статье журналист опирался на мнения бывшего главы Всемирного антидопингового агентства Ричарда Паунда и главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.
В FIFA на это ответили, что автор материала приводит заявления людей, не имеющих отношения к совместному расследованию FIFA и WADA. Заявление Международной федерации футбола приводит РИА Новости.
FIFA: «В ходе расследования FIFA изучила все возможные данные. Мы говорили с господином Маклареном, и он не упоминал, что кто-то из футболистов нарушал антидопинговые правила. Эти расследования были проведены в плотном сотрудничестве с WADA, и WADA согласилось с выводами, к которым пришла FIFA. Эти факты подтверждены WADA, авторитетным органом в этом деле. Господин Паунд и господин Макларен, чьи мнения приводятся в материале Харриса, в данном случае не обладают достаточным объемом информации, так как первый никогда не был вовлечен в расследования касательно возможного нарушения антидопинговых правил в российском футболе, а второй не имел к ним отношения после лета 2017 года».
FIFA сообщила о прекращении расследования в отношении российских футболистов еще в мае. Результаты этого расследования были отправлены в WADA, и агентство в свою очередь одобрило решение закрыть дело.
Новые обвинения в адрес российских футболистов капитан сборной Игорь Акинфеев прокомментировал в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
В FIFA на это ответили, что автор материала приводит заявления людей, не имеющих отношения к совместному расследованию FIFA и WADA. Заявление Международной федерации футбола приводит РИА Новости.
FIFA: «В ходе расследования FIFA изучила все возможные данные. Мы говорили с господином Маклареном, и он не упоминал, что кто-то из футболистов нарушал антидопинговые правила. Эти расследования были проведены в плотном сотрудничестве с WADA, и WADA согласилось с выводами, к которым пришла FIFA. Эти факты подтверждены WADA, авторитетным органом в этом деле. Господин Паунд и господин Макларен, чьи мнения приводятся в материале Харриса, в данном случае не обладают достаточным объемом информации, так как первый никогда не был вовлечен в расследования касательно возможного нарушения антидопинговых правил в российском футболе, а второй не имел к ним отношения после лета 2017 года».
FIFA сообщила о прекращении расследования в отношении российских футболистов еще в мае. Результаты этого расследования были отправлены в WADA, и агентство в свою очередь одобрило решение закрыть дело.
Новые обвинения в адрес российских футболистов капитан сборной Игорь Акинфеев прокомментировал в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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