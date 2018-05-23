WADA удовлетворено итогами расследования в отношении российских футболистов

Всемирное антидопинговое агентство одобрило решение ФИФА закрыть допинговое дело в отношении российских футболистов.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает решение ФИФА закрыть дело, основанное на данных доклада Ричарда Макларена. Дело было закрыто в связи с отсутствием доказательств.
Пресс-служба WADA: «WADA удовлетворено процессом, который провела ФИФА, и завершением всех дел, связанных с российскими игроками, вошедшими в расширенный состав на чемпионате мира».
Ранее СМИ заявляли, что ФИФА после очередных обвинений Григория Родченкова проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые могли принимать запрещенные препараты. Под подозрения, в частности, попали игроки, выступавшие на ЧМ-2014. В сборной России в ответ заявили, что игрокам нечего скрывать, и спортсмены в любой момент готовы к визиту допинг-офицеров.
В пресс-службе WADA также сообщили РИА Новости, что изучат результаты всех незакрытых дел, которые касаются футбола. Ранее в ФИФА сообщили, что продолжат расследования возможных допинговых нарушений в футболе, не связанных с чемпионатом мира.
Пресс-служба WADA: «WADA удовлетворено процессом, который провела ФИФА, и завершением всех дел, связанных с российскими игроками, вошедшими в расширенный состав на чемпионате мира».
Ранее СМИ заявляли, что ФИФА после очередных обвинений Григория Родченкова проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые могли принимать запрещенные препараты. Под подозрения, в частности, попали игроки, выступавшие на ЧМ-2014. В сборной России в ответ заявили, что игрокам нечего скрывать, и спортсмены в любой момент готовы к визиту допинг-офицеров.
В пресс-службе WADA также сообщили РИА Новости, что изучат результаты всех незакрытых дел, которые касаются футбола. Ранее в ФИФА сообщили, что продолжат расследования возможных допинговых нарушений в футболе, не связанных с чемпионатом мира.
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