Квартирный вопрос <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос 0+
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    WADA удовлетворено итогами расследования в отношении российских футболистов

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Leonhard Foeger
    WADA удовлетворено итогами расследования в отношении российских футболистов

    WADA удовлетворено итогами расследования в отношении российских футболистов

    WADA удовлетворено итогами расследования в отношении российских футболистов
  • Фото: Reuters © 2018, Leonhard Foeger

    • Всемирное антидопинговое агентство одобрило решение ФИФА закрыть допинговое дело в отношении российских футболистов.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает решение ФИФА закрыть дело, основанное на данных доклада Ричарда Макларена. Дело было закрыто в связи с отсутствием доказательств.

    Пресс-служба WADA: «WADA удовлетворено процессом, который провела ФИФА, и завершением всех дел, связанных с российскими игроками, вошедшими в расширенный состав на чемпионате мира».

    смотретьВ сборной России по футболу ответили на обвинения Родченкова в допинге
    В сборной России по футболу ответили на обвинения Родченкова в допинге
    Ранее СМИ заявляли, что ФИФА после очередных обвинений Григория Родченкова проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые могли принимать запрещенные препараты. Под подозрения, в частности, попали игроки, выступавшие на ЧМ-2014. В сборной России в ответ заявили, что игрокам нечего скрывать, и спортсмены в любой момент готовы к визиту допинг-офицеров.

    В пресс-службе WADA также сообщили РИА Новости, что изучат результаты всех незакрытых дел, которые касаются футбола. Ранее в ФИФА сообщили, что продолжат расследования возможных допинговых нарушений в футболе, не связанных с чемпионатом мира.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru