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    В сборной России по футболу ответили на обвинения Родченкова в допинге. Мутко, допинг, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ сборной России по футболу ответили на обвинения Родченкова в допинге

    В сборной России по футболу ответили на обвинения Родченкова в допинге

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    В сборной России по футболу ответили на обвинения Родченкова в допинге

    В сборной России по футболу ответили на обвинения Родченкова в допинге

    В сборной России по футболу ответили на обвинения Родченкова в допинге

      Новый допинговый скандал в преддверии Чемпионата мира по футболу пытается разжечь Григорий Родченков.

      Под удар информатора ВАДА вполне ожидаемо попали российские футболисты. В своих очередных разоблачениях Родченков утверждает, что в 2014 году подтасовывал пробы сборной России и делал это якобы по требованию Виталия Мутко, который тогда был министром спорта. Скандальный фильм, в котором экс-директор московской анти-допинговой лаборатории прячет лицо за балаклавой и темными очками, вновь вышел на немецком телеканале ARD. Автором фильма стал журналист Хайо Зеппельт

      Григорий Родченков: «Я получил приказ от Мутко о том, что нам не нужны положительные результаты в тестировании в футболе. Как правило, результаты были по использованию стероидов, о бесчисленных травмах в таком опасном спорте, как футбол. Поэтому результаты автоматически сохраняли, спортсменов не дисквалифицировали, а мне было не интересно следить за ними, потому что Мутко сказал: „Не трогай их“».

      Обвинениям Родченкова, который ранее уже отказывался от своих слов в Спортивном арбитражном суде, никто не удивился. А главный врач сборной России по футболу заявил, что нашим игрокам скрывать нечего и что спортсмены в любой момент готовы к визиту допинг-офицеров ФИФА.

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