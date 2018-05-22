В сборной России по футболу ответили на обвинения Родченкова в допинге

Новый допинговый скандал в преддверии Чемпионата мира по футболу пытается разжечь Григорий Родченков.
Под удар информатора ВАДА вполне ожидаемо попали российские футболисты. В своих очередных разоблачениях Родченков утверждает, что в 2014 году подтасовывал пробы сборной России и делал это якобы по требованию Виталия Мутко, который тогда был министром спорта. Скандальный фильм, в котором экс-директор московской анти-допинговой лаборатории прячет лицо за балаклавой и темными очками, вновь вышел на немецком телеканале ARD. Автором фильма стал журналист Хайо Зеппельт
Григорий Родченков: «Я получил приказ от Мутко о том, что нам не нужны положительные результаты в тестировании в футболе. Как правило, результаты были по использованию стероидов, о бесчисленных травмах в таком опасном спорте, как футбол. Поэтому результаты автоматически сохраняли, спортсменов не дисквалифицировали, а мне было не интересно следить за ними, потому что Мутко сказал: „Не трогай их“».
Обвинениям Родченкова, который ранее уже отказывался от своих слов в Спортивном арбитражном суде, никто не удивился. А главный врач сборной России по футболу заявил, что нашим игрокам скрывать нечего и что спортсмены в любой момент готовы к визиту допинг-офицеров ФИФА.
Григорий Родченков: «Я получил приказ от Мутко о том, что нам не нужны положительные результаты в тестировании в футболе. Как правило, результаты были по использованию стероидов, о бесчисленных травмах в таком опасном спорте, как футбол. Поэтому результаты автоматически сохраняли, спортсменов не дисквалифицировали, а мне было не интересно следить за ними, потому что Мутко сказал: „Не трогай их“».
Обвинениям Родченкова, который ранее уже отказывался от своих слов в Спортивном арбитражном суде, никто не удивился. А главный врач сборной России по футболу заявил, что нашим игрокам скрывать нечего и что спортсмены в любой момент готовы к визиту допинг-офицеров ФИФА.
Комментарии